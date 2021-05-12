https://ria.ru/20210512/vina-1731901754.html

Руководство "Зимней вишни" частично признало вину по делу о пожаре

Руководство "Зимней вишни" частично признало вину по делу о пожаре

Руководство кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" частично признало вину по делу о пожаре, произошедшем в 2018 году, заявил прокурор в ходе прений в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:54

2021-05-12T10:54

2021-05-12T11:47

игорь полозиненко

сергей генин

александр никитин

происшествия

пожар в торговом центре в кемерово

кемерово

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КЕМЕРОВО, 12 мая - РИА Новости. Руководство кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" частично признало вину по делу о пожаре, произошедшем в 2018 году, заявил прокурор в ходе прений в среду, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда города."Подсудимые (Юлия) Богданова, (Надежда) Судденок и (Георгий) Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе", - сказал прокурор в суде.Рассмотрение первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" по существу началось в мае 2019 года. Его фигурантами являются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.Богдановой, Соболеву и Судденок вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).Полозиненко и Никитину также предъявлены обвинения в "нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". Полозиненко являлся главой компании, которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в торговом центре и обслуживала ее. Никитин отвечал за монтаж и исправность сигнализации.Охраннику Антюшину вменяется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.Начальник караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин обвиняются в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 293).Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20210414/ekspert-1728209981.html

https://ria.ru/20210218/vishnya-1598060036.html

кемерово

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игорь полозиненко, сергей генин, александр никитин, происшествия, пожар в торговом центре в кемерово, кемерово