https://ria.ru/20210512/vebinar-1732013491.html

В Эквадоре прошел первый мастер-класс SputnikPro

В Эквадоре прошел первый мастер-класс SputnikPro

Международное информационное агентство и радио Sputnik начинает сотрудничество с одним из ведущих эквадорских вузов Universidad de Especialidades Espíritu Santo РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:37

2021-05-12T18:37

2021-05-12T18:37

радио sputnik

sputnik

эквадор

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik начинает сотрудничество с одним из ведущих эквадорских вузов Universidad de Especialidades Espíritu Santo в рамках просветительского проекта SputnikPro. Перед более чем 80 студентами факультета коммуникаций выступил в формате онлайн руководитель представительства Sputnik в Уругвае Олег Вязьмитинов. В ходе мероприятия он обсудил с будущими журналистами ключевые аспекты трансформации традиционного новостного агентства в мультимедийное. "Мы поделились нашим опытом использования современных технологий подготовки и выпуска новостей, рассказали об особенностях работы журналистов в редакционном центре и на месте событий. Поговорили и о возможных векторах развития новостной журналистики на ближайшие годы. Вопросы студентов касались самых разных тем - от перспектив медиасферы до особенностей взаимодействия журналистов и специалистов по PR",— отметил по итогам лекции Олег Вязьмитинов.Декан факультета массовых коммуникаций поблагодарил Sputnik за проведенную лекцию и добавил, что лекция стала "прекрасной возможностью познакомиться с мнением коллег из-за рубежа. Мастер-класс прошел превосходно, мы узнали много нового не только на студенческом, но и академическом и профессиональном уровнях. Это только начало, и мы надеемся, что нас ждет много интересного на следующих лекциях". Эквадор стал шестой страной Латинской Америки, которая присоединилась к просветительскому проекту SputnikPro. Лекции для студентов Universidad de Especialidades Espíritu Santo, которые продолжат проект в мае, будут посвящены подготовке к освещению крупных международных мероприятий и влиянию новых медиа на традиционные СМИ.Universidad de Especialidades Espíritu Santo – частный университет, расположенный в Гуаякиле, основан в 1993 г. Входит в топ-30 университетов Эквадора. Около 5 тысяч студентов проходят обучение по 51 программе на 10 факультетах.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210428/sotrudnichestvo-1730354315.html

https://ria.ru/20210503/premiya-1731018958.html

https://ria.ru/20210330/soglashenie-1603525092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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