https://ria.ru/20210512/vaktsinatsiya-1731959863.html
Более 14 миллионов россиян привиты от COVID-19 первым компонентом
Более 14 миллионов россиян привиты от COVID-19 первым компонентом
Более 14 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом, около 10 миллионов - двумя, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:47
2021-05-12T14:47
2021-05-12T14:47
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 14 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом, около 10 миллионов - двумя, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Это 24 миллиона визитов, то есть 24 миллиона использованных доз вакцины. У нас более 14 миллионов (привиты) первым компонентом и, по-моему, 10 почти - двумя компонентами",- сказала Голикова журналистам.Она уточнила, что вакцинация от коронавируса в разных субъектах России идёт по-разному, коллективный иммунитет ожидается к осени.
https://ria.ru/20210512/shtamm-1731958186.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество