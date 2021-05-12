https://ria.ru/20210512/vaktsinatsiya-1731959863.html

Более 14 миллионов россиян привиты от COVID-19 первым компонентом

Более 14 миллионов россиян привиты от COVID-19 первым компонентом

Более 14 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом, около 10 миллионов - двумя, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:47

2021-05-12T14:47

2021-05-12T14:47

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 14 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом, около 10 миллионов - двумя, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Это 24 миллиона визитов, то есть 24 миллиона использованных доз вакцины. У нас более 14 миллионов (привиты) первым компонентом и, по-моему, 10 почти - двумя компонентами",- сказала Голикова журналистам.Она уточнила, что вакцинация от коронавируса в разных субъектах России идёт по-разному, коллективный иммунитет ожидается к осени.

https://ria.ru/20210512/shtamm-1731958186.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество