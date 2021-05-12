https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731970463.html

Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцины от COVID-19 в России

Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцины от COVID-19 в России

Около 33 миллионов доз вакцины от коронавируса уже произведено в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:29

2021-05-12T15:29

2021-05-12T15:29

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 33 миллионов доз вакцины от коронавируса уже произведено в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Выпущено 33 миллиона", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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