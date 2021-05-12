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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731970463.html
Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцины от COVID-19 в России
Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцины от COVID-19 в России
Около 33 миллионов доз вакцины от коронавируса уже произведено в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:29
2021-05-12T15:29
распространение коронавируса
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вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 33 миллионов доз вакцины от коронавируса уже произведено в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Выпущено 33 миллиона", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мурашко рассказал о ситуации с производством вакцины от COVID-19 в России

15:29 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 33 миллионов доз вакцины от коронавируса уже произведено в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Выпущено 33 миллиона", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
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