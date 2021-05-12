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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210512/uraza-1731907158.html
Муфтий предложил отметить Ураза-байрам вместе с христианами и евреями
Муфтий предложил отметить Ураза-байрам вместе с христианами и евреями
Представителей разных конфессий стоит позвать к праздничному столу на Ураза-байрам, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:48
2021-05-12T11:48
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
ураза-байрам
москва
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представителей разных конфессий стоит позвать к праздничному столу на Ураза-байрам, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после – праздничные массовые трапезы."Мы не делим никого, приглашаем и батюшек, и раввинов, и буддийских монахов. Мусульманину обязательно стоит пригласить (к праздничному столу - ред.) соседей - и не только мусульман. У нас есть соседи иудеи, буддисты, представители других христианских групп. Мы с удовольствуем приглашаем", - сказал Крганов.По его словам, на ифтары (трапезы разговения во время месяца Рамадан – ред.) и другие мероприятия проходят в мусульманской общине в присутствии представителей разных конфессий и "это уже стало частью религиозной культуры России". "Это очень хорошо, потому что мы живем в многонациональном и многорелигиозном государстве. И религиозные убеждения должны сплачивать, а не разделять. Мы это понимаем и идем этим путем", - заключил муфтий.
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россия, альбир крганов, ураза-байрам, москва

Муфтий предложил отметить Ураза-байрам вместе с христианами и евреями

11:48 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представителей разных конфессий стоит позвать к праздничному столу на Ураза-байрам, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов.
Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях, а после – праздничные массовые трапезы.
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"Мы не делим никого, приглашаем и батюшек, и раввинов, и буддийских монахов. Мусульманину обязательно стоит пригласить (к праздничному столу - ред.) соседей - и не только мусульман. У нас есть соседи иудеи, буддисты, представители других христианских групп. Мы с удовольствуем приглашаем", - сказал Крганов.
По его словам, на ифтары (трапезы разговения во время месяца Рамадан – ред.) и другие мероприятия проходят в мусульманской общине в присутствии представителей разных конфессий и "это уже стало частью религиозной культуры России". "Это очень хорошо, потому что мы живем в многонациональном и многорелигиозном государстве. И религиозные убеждения должны сплачивать, а не разделять. Мы это понимаем и идем этим путем", - заключил муфтий.
 
Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановУраза-байрамМосква
 
 
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