https://ria.ru/20210512/ukraina-1731930107.html

Главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море

Главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак утверждает, что РФ якобы "постоянно провоцирует" украинских военных в Черном и Азовском морях,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:49

2021-05-12T12:49

2021-05-12T13:02

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КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак утверждает, что РФ якобы "постоянно провоцирует" украинских военных в Черном и Азовском морях, однако они "не поддаются на провокации"."Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее", - заявил Хомчак на брифинге в среду.По его словам, украинские военные на "провокации" не поддаются, хотя имеют право отвечать вплоть до применения оружия. "Единственное, что мы делаем - мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Единственное, мы должны понимать, и это не тайна: возможности на сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил РФ - они не соразмерны", - заявил Хомчак.Он отметил, что международные партнеры помогают Украине в развитии ВМС, а присутствие военных кораблей в акватории является "сдерживающим фактором". "Нам в этом помогают США, они нам дают корабли, учат наши экипажи, уже сейчас дают корабли с вооружением. Великобритания предоставляет помощь. Военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Чёрного моря, - сейчас вот один выходит, второй заходит военный корабль, - и их присутствие дает нам уверенность, что в принципе они, когда понадобится, скажут свое слово", - добавил Хомчак.Согласно данным бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.В ЕС на запрос РИА Новости ответили, что считают закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирующим ситуацию", призывают отменить это решение.

https://ria.ru/20210511/perekhvat-1731767924.html

https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html

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