Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/ukraina-1731930107.html
Главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море
Главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак утверждает, что РФ якобы "постоянно провоцирует" украинских военных в Черном и Азовском морях,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:49
2021-05-12T13:02
россия
руслан хомчак
черное море
мид украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/21/1561572177_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7399ceac32bb6c077e21f06fd7f0bd07.jpg
КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак утверждает, что РФ якобы "постоянно провоцирует" украинских военных в Черном и Азовском морях, однако они "не поддаются на провокации"."Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее", - заявил Хомчак на брифинге в среду.По его словам, украинские военные на "провокации" не поддаются, хотя имеют право отвечать вплоть до применения оружия. "Единственное, что мы делаем - мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Единственное, мы должны понимать, и это не тайна: возможности на сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил РФ - они не соразмерны", - заявил Хомчак.Он отметил, что международные партнеры помогают Украине в развитии ВМС, а присутствие военных кораблей в акватории является "сдерживающим фактором". "Нам в этом помогают США, они нам дают корабли, учат наши экипажи, уже сейчас дают корабли с вооружением. Великобритания предоставляет помощь. Военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Чёрного моря, - сейчас вот один выходит, второй заходит военный корабль, - и их присутствие дает нам уверенность, что в принципе они, когда понадобится, скажут свое слово", - добавил Хомчак.Согласно данным бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.В ЕС на запрос РИА Новости ответили, что считают закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирующим ситуацию", призывают отменить это решение.
https://ria.ru/20210511/perekhvat-1731767924.html
https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html
россия
черное море
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/21/1561572177_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_3f4412608d08c8efab42ba1877902f92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, руслан хомчак, черное море, мид украины, украина, в мире

Главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море

12:49 12.05.2021 (обновлено: 13:02 12.05.2021)
 
© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Міністерство оборони України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак утверждает, что РФ якобы "постоянно провоцирует" украинских военных в Черном и Азовском морях, однако они "не поддаются на провокации".
"Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее", - заявил Хомчак на брифинге в среду.
Истребитель СУ-30 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 13:26
Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета
По его словам, украинские военные на "провокации" не поддаются, хотя имеют право отвечать вплоть до применения оружия. "Единственное, что мы делаем - мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Единственное, мы должны понимать, и это не тайна: возможности на сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил РФ - они не соразмерны", - заявил Хомчак.
Он отметил, что международные партнеры помогают Украине в развитии ВМС, а присутствие военных кораблей в акватории является "сдерживающим фактором". "Нам в этом помогают США, они нам дают корабли, учат наши экипажи, уже сейчас дают корабли с вооружением. Великобритания предоставляет помощь. Военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Чёрного моря, - сейчас вот один выходит, второй заходит военный корабль, - и их присутствие дает нам уверенность, что в принципе они, когда понадобится, скажут свое слово", - добавил Хомчак.
Согласно данным бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.
В ЕС на запрос РИА Новости ответили, что считают закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирующим ситуацию", призывают отменить это решение.
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 20:49
NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море
 
РоссияРуслан ХомчакЧерное мореМИД УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
Лента новостейМолния