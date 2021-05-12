Главком ВСУ обвинил Россию в "провокациях" в Черном море
12:49 12.05.2021 (обновлено: 13:02 12.05.2021)
© Міністерство оборони України Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак утверждает, что РФ якобы "постоянно провоцирует" украинских военных в Черном и Азовском морях, однако они "не поддаются на провокации".
"Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря - там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее", - заявил Хомчак на брифинге в среду.
По его словам, украинские военные на "провокации" не поддаются, хотя имеют право отвечать вплоть до применения оружия. "Единственное, что мы делаем - мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Единственное, мы должны понимать, и это не тайна: возможности на сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил РФ - они не соразмерны", - заявил Хомчак.
Он отметил, что международные партнеры помогают Украине в развитии ВМС, а присутствие военных кораблей в акватории является "сдерживающим фактором". "Нам в этом помогают США, они нам дают корабли, учат наши экипажи, уже сейчас дают корабли с вооружением. Великобритания предоставляет помощь. Военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Чёрного моря, - сейчас вот один выходит, второй заходит военный корабль, - и их присутствие дает нам уверенность, что в принципе они, когда понадобится, скажут свое слово", - добавил Хомчак.
Согласно данным бюллетеня управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. При этом подчеркивалось, что планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод РФ.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за закрытия части акватории Черного моря, указав, что это сделано якобы под предлогом проведения военных учений. При этом сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации.
В ЕС на запрос РИА Новости ответили, что считают закрытие Россией отдельных районов Черного моря "еще больше дестабилизирующим ситуацию", призывают отменить это решение.