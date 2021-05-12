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В Уфе разыграют квартиру и смартфоны среди привитых от коронавируса
В Уфе разыграют квартиру и смартфоны среди привитых от коронавируса
Общественный фонд развития города Уфы разыграет однокомнатную квартиру и 10 смартфонов среди вакцинированных от коронавируса, сообщили РИА Новости в фонде. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:13
2021-05-12T12:13
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
минздрав башкирии
уфа
общество
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УФА, 12 мая – РИА Новости. Общественный фонд развития города Уфы разыграет однокомнатную квартиру и 10 смартфонов среди вакцинированных от коронавируса, сообщили РИА Новости в фонде.Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы "Общественный фонд развития города" запустил акцию "Здоровая Уфа".По словам собеседника, с 14 мая во всех 25 уфимских пунктах вакцинации привитым будут раздавать специальные купоны со своим уникальным номером, который надо зарегистрировать на сайте проекта "Здоровая Уфа".По данным минздрава Башкирии, в регионе два компонента вакцины от коронавируса получили более 200 тысяч человек. В республику поступило 367 874 дозы вакцины от COVID-19.
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1730668183.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, минздрав башкирии, уфа, общество

В Уфе разыграют квартиру и смартфоны среди привитых от коронавируса

12:13 12.05.2021
 
© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Fotolia / Anna Baburkina
Читать ria.ru в
УФА, 12 мая – РИА Новости. Общественный фонд развития города Уфы разыграет однокомнатную квартиру и 10 смартфонов среди вакцинированных от коронавируса, сообщили РИА Новости в фонде.
Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы "Общественный фонд развития города" запустил акцию "Здоровая Уфа".
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"По условиям акции, все, кто с 14 мая по 20 июня сделают прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации Уфы, получат возможность участвовать в розыгрыше однокомнатной квартиры в Демском районе города стоимостью не более 2,5 миллиона рублей и 10 модных смартфонов по 70 тысяч рублей за каждый", - рассказали в фонде.
По словам собеседника, с 14 мая во всех 25 уфимских пунктах вакцинации привитым будут раздавать специальные купоны со своим уникальным номером, который надо зарегистрировать на сайте проекта "Здоровая Уфа".
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По данным минздрава Башкирии, в регионе два компонента вакцины от коронавируса получили более 200 тысяч человек. В республику поступило 367 874 дозы вакцины от COVID-19.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Минздрав БашкирииУфаОбщество
 
 
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