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Учительница спасла два класса во время стрельбы в казанской школе
Учительница спасла два класса во время стрельбы в казанской школе
Бабушка двоих учеников казанской школы № 175, где накануне произошло вооруженное нападение, рассказала об учительнице, которая спасла несколько десятков детей... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:05
2021-05-12T15:05
2021-05-12T16:23
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бабушка двоих учеников казанской школы № 175, где накануне произошло вооруженное нападение, рассказала об учительнице, которая спасла несколько десятков детей. Об этом сообщает "360"."Алла Борисовна их всех выводила через столовский черный выход, где принимают продукты. Два класса спасла", — поделилась женщина. По ее словам, педагог вовремя увидела нападавшего и вывела детей из столовой. "Среагировала очень быстро", — добавила собеседница телеканала. Она отметила, что ее внучка до сих пор боится громких звуков. Женщина также рассказала, что многим детям помогли покинуть школу учителя физкультуры. Они вытаскивали учеников из окон в кабинете начальных классов, где преступник убил педагога Венеру Султановну. "Она не успела выводить, она ранена была, потом скончалась. А выводили многие учителя", — пояснила женщина. Нападение на казанскую школуНакануне утром в школе № 175 в столице Татарстана 19-летний выпускник учебного заведения устроил стрельбу. Погибли семь учеников и двое взрослых, 23 человека пострадали.Преступника задержали. Выяснилось, что в конце апреля он официально зарегистрировал оружие.Некоторым детям удалось спастись, выпрыгнув из окон, двое разбились насмерть.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Преступнику грозит пожизненное заключение. Среда объявлена в Татарстане днем траура.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Бабушка двоих учеников казанской школы № 175, где накануне произошло вооруженное нападение, рассказала об учительнице, которая спасла несколько десятков детей. Об этом сообщает "360
".
"Алла Борисовна их всех выводила через столовский черный выход, где принимают продукты. Два класса спасла", — поделилась женщина.
По ее словам, педагог вовремя увидела нападавшего и вывела детей из столовой.
"Среагировала очень быстро", — добавила собеседница телеканала.
Она отметила, что ее внучка до сих пор боится громких звуков.
Женщина также рассказала, что многим детям помогли покинуть школу учителя физкультуры. Они вытаскивали учеников из окон в кабинете начальных классов, где преступник убил педагога Венеру Султановну.
"Она не успела выводить, она ранена была, потом скончалась. А выводили многие учителя", — пояснила женщина.
Нападение на казанскую школу
Накануне утром в школе № 175 в столице Татарстана 19-летний выпускник учебного заведения устроил стрельбу. Погибли семь учеников и двое взрослых, 23 человека пострадали.
Преступника задержали. Выяснилось, что в конце апреля он официально зарегистрировал оружие.
Некоторым детям удалось спастись, выпрыгнув из окон, двое разбились насмерть.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Преступнику грозит пожизненное заключение. Среда объявлена в Татарстане днем траура.