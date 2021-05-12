https://ria.ru/20210512/turizm-1731875428.html
Эксперт рассказал, когда туризм в Европе может вернуться к норме
Эксперт рассказал, когда туризм в Европе может вернуться к норме
Осенью-зимой туризм в Европе может вернуться почти к норме, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T06:05
2021-05-12T06:05
2021-05-12T06:05
туризм
евросоюз
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Осенью-зимой туризм в Европе может вернуться почти к норме, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.По его мнению, улучшение ситуации с туризмом в Евросоюза в третьем квартале нерешённой года может произойти из-за вакцинации против коронавируса и, как следствие, ослабления ограничений на социально-экономическую жизнь.ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, среди которых туроператоры, отели, представителей мировых брендов, так и местных независимых компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
https://realty.ria.ru/20210430/turizm-1730653049.html
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