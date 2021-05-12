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Туризм
https://ria.ru/20210512/turizm-1731875428.html
Эксперт рассказал, когда туризм в Европе может вернуться к норме
Эксперт рассказал, когда туризм в Европе может вернуться к норме
Осенью-зимой туризм в Европе может вернуться почти к норме, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T06:05
2021-05-12T06:05
туризм
евросоюз
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Осенью-зимой туризм в Европе может вернуться почти к норме, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.По его мнению, улучшение ситуации с туризмом в Евросоюза в третьем квартале нерешённой года может произойти из-за&nbsp; вакцинации против коронавируса и, как следствие, ослабления ограничений на социально-экономическую жизнь.ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, среди которых туроператоры, отели, представителей мировых брендов, так и местных независимых компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
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евросоюз, европа, в мире

Эксперт рассказал, когда туризм в Европе может вернуться к норме

06:05 12.05.2021
 
© Fotolia / Gerhard SeybertПассажиры проходят на посадку
Пассажиры проходят на посадку - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Fotolia / Gerhard Seybert
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Осенью-зимой туризм в Европе может вернуться почти к норме, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.
"Я думаю, модель, на которую мы смотрим, - это 2020 год, однако есть исключения. Считаю, что (2021) год будет лучше, чем 2020 год. Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, улучшение ситуации с туризмом в Евросоюза в третьем квартале нерешённой года может произойти из-за  вакцинации против коронавируса и, как следствие, ослабления ограничений на социально-экономическую жизнь.
ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, среди которых туроператоры, отели, представителей мировых брендов, так и местных независимых компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
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