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В горах Абхазии пропали российские туристы
В горах Абхазии пропали российские туристы
Абхазские спасатели занимаются в горах поиском российских туристов, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:58
2021-05-12T23:58
2021-05-12T23:59
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СУХУМ, 12 мая - РИА Новости. Абхазские спасатели занимаются в горах поиском российских туристов, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба МЧС республики."В среду, 12 мая, в 11 часов 20 минут в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что туристы передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облёт указанной территории не дал результатов.Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе в район Сухум ГЭС, уточняется в сообщении.Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга, уточнили в ведомстве.
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мчс абхазии, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, сухум, санкт-петербург