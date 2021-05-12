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В горах Абхазии пропали российские туристы
В горах Абхазии пропали российские туристы
Абхазские спасатели занимаются в горах поиском российских туристов, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:58
2021-05-12T23:59
мчс абхазии
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 12 мая - РИА Новости. Абхазские спасатели занимаются в горах поиском российских туристов, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба МЧС республики."В среду, 12 мая, в 11 часов 20 минут в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что туристы передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облёт указанной территории не дал результатов.Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе в район Сухум ГЭС, уточняется в сообщении.Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга, уточнили в ведомстве.
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мчс абхазии, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, сухум, санкт-петербург

В горах Абхазии пропали российские туристы

23:58 12.05.2021 (обновлено: 23:59 12.05.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОзеро Рица в Абхазии
Озеро Рица в Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 мая - РИА Новости. Абхазские спасатели занимаются в горах поиском российских туристов, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба МЧС республики.
"В среду, 12 мая, в 11 часов 20 минут в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что туристы передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облёт указанной территории не дал результатов.
Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе в район Сухум ГЭС, уточняется в сообщении.
Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга, уточнили в ведомстве.
 
МЧС АбхазииНовости - ТуризмМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскСухумСанкт-Петербург
 
 
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