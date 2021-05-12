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В горах Абхазии пропали российские туристы

В горах Абхазии пропали российские туристы

Абхазские спасатели занимаются в горах поиском российских туристов, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T23:58

2021-05-12T23:58

2021-05-12T23:59

мчс абхазии

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СУХУМ, 12 мая - РИА Новости. Абхазские спасатели занимаются в горах поиском российских туристов, нуждающихся в помощи, сообщает пресс-служба МЧС республики."В среду, 12 мая, в 11 часов 20 минут в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что туристы передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облёт указанной территории не дал результатов.Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе в район Сухум ГЭС, уточняется в сообщении.Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210512/sochi-1731997590.html

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сухум

санкт-петербург

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мчс абхазии, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, сухум, санкт-петербург