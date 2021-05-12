Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/tseny-1732018122.html
Рост цен на продукты в России ниже, чем в мире, заявила Абрамченко
Рост цен на продукты в России ниже, чем в мире, заявила Абрамченко
Темпы прироста цен на продукты в России ниже среднемировых, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:57
2021-05-12T18:59
россия
виктория абрамченко
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
оон
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598217190_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d94c588500e3e1c79d74b5f7273a8a1.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Темпы прироста цен на продукты в России ниже среднемировых, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года", - сказала Абрамченко, слова которой привели в ее пресс-службе.По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 0,75% против 0,82% в марте. В годовом выражении цены на продовольственные товары в прошлом месяце увеличились на 6,55%.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства за 2020 год. Вице-премьер, комментируя отчет, указала, что России в прошлом году удалось добиться рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе."И это несмотря на пандемию, которая в том числе спровоцировала кризис на мировом рынке продовольствия: существенно сократилось предложение на рынке продовольствия во всем мире", - указала Абрамченко. На это, по ее словам, повлияло два фактора: закрытие производств из-за пандемии и масштабная засуха.При этом, продолжила она, российским аграриям удалось собрать один из рекордных в постсоветскую историю урожаев зерновых, собрать вдвое больше тепличных овощей, продолжить модернизацию производств и наращивание мощностей. "Удалось справиться со всеми вызовами пандемии: изменениями логистики продовольствия, ажиотажным спросом. Не допустили дефицита и пустых полок, которые наблюдались в некоторых странах", - добавила вице-премьер.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/ekonomika-1731989296.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/mishustin-1731972965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598217190_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e21fd1fb41095518e1080aa558faabe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктория абрамченко, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, оон, экономика

Рост цен на продукты в России ниже, чем в мире, заявила Абрамченко

18:57 12.05.2021 (обновлено: 18:59 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине "Реми"
Покупатели в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Темпы прироста цен на продукты в России ниже среднемировых, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года", - сказала Абрамченко, слова которой привели в ее пресс-службе.
По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 0,75% против 0,82% в марте. В годовом выражении цены на продовольственные товары в прошлом месяце увеличились на 6,55%.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства за 2020 год. Вице-премьер, комментируя отчет, указала, что России в прошлом году удалось добиться рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе.
Прилавок с бананами в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
16:52Сказано в эфире
Экономист предложил способ ответить на "жадность" предпринимателей
"И это несмотря на пандемию, которая в том числе спровоцировала кризис на мировом рынке продовольствия: существенно сократилось предложение на рынке продовольствия во всем мире", - указала Абрамченко. На это, по ее словам, повлияло два фактора: закрытие производств из-за пандемии и масштабная засуха.
При этом, продолжила она, российским аграриям удалось собрать один из рекордных в постсоветскую историю урожаев зерновых, собрать вдвое больше тепличных овощей, продолжить модернизацию производств и наращивание мощностей. "Удалось справиться со всеми вызовами пандемии: изменениями логистики продовольствия, ажиотажным спросом. Не допустили дефицита и пустых полок, которые наблюдались в некоторых странах", - добавила вице-премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
15:37В России
Мишустин рассказал о борьбе с бедностью в России
 
РоссияВиктория АбрамченкоМихаил МишустинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФООНЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
Лента новостейМолния