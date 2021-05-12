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Меры для регулировки цен должны носить рыночный характер, заявил Песков
Меры для регулировки цен должны носить рыночный характер, заявил Песков
Принимаемые меры для регулировки цен, как ранее уже утверждал Владимир Путин, должны носить рыночный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:38
2021-05-12T14:38
россия
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Принимаемые меры для регулировки цен, как ранее уже утверждал Владимир Путин, должны носить рыночный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Михаила Мишустина по поводу "жадности" торговых сетей.Ранее Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе."Вы знаете, что президент всегда говорил о том, что принимаемые меры для регулировки цен на фоне экстремальной волатильности, они должны носить рыночный характер. Об этом говорил глава государства", - ответил Песков на вопрос о том, какие инструменты, по мнению Кремля, правительству уместно использовать в текущей ситуации с ценами.От дополнительных комментариев по этой теме пресс-секретарь президента отказался, отметив, что Мишустин "достаточно подробно все изложил"."Здесь совершенно не требуется какая-то точка зрения от Кремля, есть точка зрения председателя правительства", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой Мишустина.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/mishustin-1731930342.html
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россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Меры для регулировки цен должны носить рыночный характер, заявил Песков

14:38 12.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает майонез в супермаркете
Покупательница выбирает майонез в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Принимаемые меры для регулировки цен, как ранее уже утверждал Владимир Путин, должны носить рыночный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Михаила Мишустина по поводу "жадности" торговых сетей.
Ранее Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 12:49В России
Мишустин описал ситуации с ростом цен на продукты и бензин
"Вы знаете, что президент всегда говорил о том, что принимаемые меры для регулировки цен на фоне экстремальной волатильности, они должны носить рыночный характер. Об этом говорил глава государства", - ответил Песков на вопрос о том, какие инструменты, по мнению Кремля, правительству уместно использовать в текущей ситуации с ценами.
От дополнительных комментариев по этой теме пресс-секретарь президента отказался, отметив, что Мишустин "достаточно подробно все изложил".
"Здесь совершенно не требуется какая-то точка зрения от Кремля, есть точка зрения председателя правительства", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой Мишустина.
Это жадность, жадность отдельных производителей – Мишустин о росте цен - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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РоссияМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
 
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