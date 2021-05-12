https://ria.ru/20210512/tseny-1731957941.html

Меры для регулировки цен должны носить рыночный характер, заявил Песков

Меры для регулировки цен должны носить рыночный характер, заявил Песков

Принимаемые меры для регулировки цен, как ранее уже утверждал Владимир Путин, должны носить рыночный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:38

2021-05-12T14:38

2021-05-12T14:38

россия

михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727475979_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7f35b67ff51bf0435abc89f93f71069a.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Принимаемые меры для регулировки цен, как ранее уже утверждал Владимир Путин, должны носить рыночный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Михаила Мишустина по поводу "жадности" торговых сетей.Ранее Мишустин заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе."Вы знаете, что президент всегда говорил о том, что принимаемые меры для регулировки цен на фоне экстремальной волатильности, они должны носить рыночный характер. Об этом говорил глава государства", - ответил Песков на вопрос о том, какие инструменты, по мнению Кремля, правительству уместно использовать в текущей ситуации с ценами.От дополнительных комментариев по этой теме пресс-секретарь президента отказался, отметив, что Мишустин "достаточно подробно все изложил"."Здесь совершенно не требуется какая-то точка зрения от Кремля, есть точка зрения председателя правительства", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой Мишустина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/mishustin-1731930342.html

https://ria.ru/20210512/rost-1731903552.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, экономика