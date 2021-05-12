https://ria.ru/20210512/transport-1731966786.html
Ивановская область развивает сеть пригородного ж/д сообщения
Ивановская область развивает сеть пригородного ж/д сообщения
Транспортная схема Ивановской области в течение двух недель пополнится 24 дополнительными пригородными поездами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:16
2021-05-12T15:16
2021-05-12T15:16
ивановская область
олег белозеров
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ИВАНОВО, 12 мая – РИА Новости. Транспортная схема Ивановской области в течение двух недель пополнится 24 дополнительными пригородными поездами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.По его словам, развитие сети пригородного железнодорожного сообщения – часть договоренностей достигнутых ранее между губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским и главой РЖД Олегом Белозеровым."У нас достаточно развитая сеть железных дорог в регионе, но долгое время она не использовалась. Теперь мы связываем наши малые города пригородным железнодорожным сообщением с областным центром и между собой. В прошлом году запустили "Орланы" в Кинешму. Они связали Иваново с Вичугой и Кинешмой", – написал глава региона на своей официальной странице в одной из социальных сетей.Представитель пресс-службы уточнил, что 12 дополнительных поездов "Орлан" уже начали курсировать по маршрутам Иваново – Фурманов и Иваново – Шуя, а с 17 мая будут назначены поезда Иваново – Тейково, Иваново – Гаврилов Посад и Гаврилов Посад – Тейково. Таким образом, частота курсирования пригородного железнодорожного сообщения в области увеличится в два раза. Стоимость проезда на маршрутах Иваново – Шуя, Иваново – Тейково, Иваново – Фурманов приравнена к тарифам автомобильного сообщения. Расписание новых поездов синхронизировано с уже существующими.
https://ria.ru/20201217/shuya-1589723405.html
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РИА Новости
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олег белозеров
ИВАНОВО, 12 мая – РИА Новости. Транспортная схема Ивановской области в течение двух недель пополнится 24 дополнительными пригородными поездами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе правительства региона.
По его словам, развитие сети пригородного железнодорожного сообщения – часть договоренностей достигнутых ранее между губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским и главой РЖД Олегом Белозеровым
.
"У нас достаточно развитая сеть железных дорог в регионе, но долгое время она не использовалась. Теперь мы связываем наши малые города пригородным железнодорожным сообщением с областным центром и между собой. В прошлом году запустили "Орланы" в Кинешму. Они связали Иваново с Вичугой и Кинешмой", – написал глава региона на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
Представитель пресс-службы уточнил, что 12 дополнительных поездов "Орлан" уже начали курсировать по маршрутам Иваново – Фурманов и Иваново – Шуя, а с 17 мая будут назначены поезда Иваново – Тейково, Иваново – Гаврилов Посад и Гаврилов Посад – Тейково. Таким образом, частота курсирования пригородного железнодорожного сообщения в области увеличится в два раза. Стоимость проезда на маршрутах Иваново – Шуя, Иваново – Тейково, Иваново – Фурманов приравнена к тарифам автомобильного сообщения. Расписание новых поездов синхронизировано с уже существующими.