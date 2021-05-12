https://ria.ru/20210512/toksoplazmoz-1731873802.html

Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза

Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза

Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза, заражение которым происходит через контакт с больными животными, сообщается на сайте надзорного РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T04:06

2021-05-12T04:06

2021-05-12T04:06

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза, заражение которым происходит через контакт с больными животными, сообщается на сайте надзорного ведомства.Отмечается, что заразиться от сельскохозяйственных животных и птиц можно только при употреблении в пищу их мяса, реже молока или яиц, если они употребляются в сыром или недостаточно термически обработанном виде."Показатель инфицированности населения токсоплазмозом чрезвычайно высок: в России, Европе и Северной Америке он составляет 25-50%; в странах Африки, Южной и Латинской Америки – до 90%. Огромную опасность токсоплазмоз представляет для беременных женщин и лиц со сниженным иммунитетом", - подчеркивается в сообщении.Для профилактики токсоплазмоза Роспотребнадзор рекомендует ограничивать контакты с кошками, тщательно мыть руки, не пробовать сырой мясной фарш. Также не следует пробовать мясные блюда без достаточной термической обработки."Люди, по роду занятий соприкасающиеся с животными, а также занятые обработкой продуктов животноводства, должны пользоваться спецодеждой, перчатками, соблюдать правила личной гигиены", - указывает ведомство.

https://ria.ru/20210506/antiseptik-1731262976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество