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Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза
Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза
Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза, заражение которым происходит через контакт с больными животными, сообщается на сайте надзорного РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T04:06
2021-05-12T04:06
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза, заражение которым происходит через контакт с больными животными, сообщается на сайте надзорного ведомства.Отмечается, что заразиться от сельскохозяйственных животных и птиц можно только при употреблении в пищу их мяса, реже молока или яиц, если они употребляются в сыром или недостаточно термически обработанном виде."Показатель инфицированности населения токсоплазмозом чрезвычайно высок: в России, Европе и Северной Америке он составляет 25-50%; в странах Африки, Южной и Латинской Америки – до 90%. Огромную опасность токсоплазмоз представляет для беременных женщин и лиц со сниженным иммунитетом", - подчеркивается в сообщении.Для профилактики токсоплазмоза Роспотребнадзор рекомендует ограничивать контакты с кошками, тщательно мыть руки, не пробовать сырой мясной фарш. Также не следует пробовать мясные блюда без достаточной термической обработки."Люди, по роду занятий соприкасающиеся с животными, а также занятые обработкой продуктов животноводства, должны пользоваться спецодеждой, перчатками, соблюдать правила личной гигиены", - указывает ведомство.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза

04:06 12.05.2021
 
© Depositphotos / katerynakonТоксоплазма Toxoplasma gondii
Токсоплазма Toxoplasma gondii - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Depositphotos / katerynakon
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза, заражение которым происходит через контакт с больными животными, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Роспотребнадзор напоминает, что токсоплазмоз – паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii, в подавляющем большинстве случаев протекающее бессимптомно. Источником возбудителей при приобретенном токсоплазмозе для людей являются кошки, рассеивающие фекалии, содержащие ооцисты, в окружающую среду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заразиться от сельскохозяйственных животных и птиц можно только при употреблении в пищу их мяса, реже молока или яиц, если они употребляются в сыром или недостаточно термически обработанном виде.
"Показатель инфицированности населения токсоплазмозом чрезвычайно высок: в России, Европе и Северной Америке он составляет 25-50%; в странах Африки, Южной и Латинской Америки – до 90%. Огромную опасность токсоплазмоз представляет для беременных женщин и лиц со сниженным иммунитетом", - подчеркивается в сообщении.
Для профилактики токсоплазмоза Роспотребнадзор рекомендует ограничивать контакты с кошками, тщательно мыть руки, не пробовать сырой мясной фарш. Также не следует пробовать мясные блюда без достаточной термической обработки.
"Люди, по роду занятий соприкасающиеся с животными, а также занятые обработкой продуктов животноводства, должны пользоваться спецодеждой, перчатками, соблюдать правила личной гигиены", - указывает ведомство.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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