https://ria.ru/20210512/toksoplazmoz-1731873802.html
Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза
Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза
Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза, заражение которым происходит через контакт с больными животными, сообщается на сайте надзорного РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T04:06
2021-05-12T04:06
2021-05-12T04:06
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/63/1556606388_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_f7281c67cffe9ddc2a4de011e7f7f835.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики токсоплазмоза, заражение которым происходит через контакт с больными животными, сообщается на сайте надзорного ведомства.Отмечается, что заразиться от сельскохозяйственных животных и птиц можно только при употреблении в пищу их мяса, реже молока или яиц, если они употребляются в сыром или недостаточно термически обработанном виде."Показатель инфицированности населения токсоплазмозом чрезвычайно высок: в России, Европе и Северной Америке он составляет 25-50%; в странах Африки, Южной и Латинской Америки – до 90%. Огромную опасность токсоплазмоз представляет для беременных женщин и лиц со сниженным иммунитетом", - подчеркивается в сообщении.Для профилактики токсоплазмоза Роспотребнадзор рекомендует ограничивать контакты с кошками, тщательно мыть руки, не пробовать сырой мясной фарш. Также не следует пробовать мясные блюда без достаточной термической обработки."Люди, по роду занятий соприкасающиеся с животными, а также занятые обработкой продуктов животноводства, должны пользоваться спецодеждой, перчатками, соблюдать правила личной гигиены", - указывает ведомство.
https://ria.ru/20210506/antiseptik-1731262976.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155660/63/1556606309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bd1691f92369926afc75cd8d1bc965f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор
рассказал о способах профилактики токсоплазмоза, заражение которым происходит через контакт с больными животными, сообщается на сайте надзорного ведомства
.
"Роспотребнадзор напоминает, что токсоплазмоз – паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii, в подавляющем большинстве случаев протекающее бессимптомно. Источником возбудителей при приобретенном токсоплазмозе для людей являются кошки, рассеивающие фекалии, содержащие ооцисты, в окружающую среду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заразиться от сельскохозяйственных животных и птиц можно только при употреблении в пищу их мяса, реже молока или яиц, если они употребляются в сыром или недостаточно термически обработанном виде.
"Показатель инфицированности населения токсоплазмозом чрезвычайно высок: в России
, Европе
и Северной Америке
он составляет 25-50%; в странах Африки
, Южной и Латинской Америки
– до 90%. Огромную опасность токсоплазмоз представляет для беременных женщин и лиц со сниженным иммунитетом", - подчеркивается в сообщении.
Для профилактики токсоплазмоза Роспотребнадзор рекомендует ограничивать контакты с кошками, тщательно мыть руки, не пробовать сырой мясной фарш. Также не следует пробовать мясные блюда без достаточной термической обработки.
"Люди, по роду занятий соприкасающиеся с животными, а также занятые обработкой продуктов животноводства, должны пользоваться спецодеждой, перчатками, соблюдать правила личной гигиены", - указывает ведомство.