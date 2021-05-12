Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/titov-1731959639.html
Титов прокомментировал слова Мишустина о жадности компаний и росте цен
Титов прокомментировал слова Мишустина о жадности компаний и росте цен
Стремление компаний максимизировать прибыль не говорит об их жадности, это закон рыночной экономики, согласно которому бизнес стремится максимизировать прибыль, РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:44
2021-05-12T14:44
россия
борис титов
михаил мишустин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e78a9d50744eda597481f6839e91162d.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стремление компаний максимизировать прибыль не говорит об их жадности, это закон рыночной экономики, согласно которому бизнес стремится максимизировать прибыль, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе."Это не жадность - это закон рыночной экономики, бизнес всегда стремится максимизировать прибыль. Государство должно эффективно регулировать правила игры. Но делать это нужно очень аккуратно. Если бизнесу становится невыгодно и даже убыточно что-либо производить или реализовывать, то он от этого откажется", - прокомментировал Титов.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.Помимо этого, для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой у властей появляется право напрямую регулировать их, снижена до 10% с 30%.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731944438.html
https://ria.ru/20210512/rost-1731903552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29019bcfcfc9930b0a6313a1d18f3416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, борис титов, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Титов прокомментировал слова Мишустина о жадности компаний и росте цен

14:44 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стремление компаний максимизировать прибыль не говорит об их жадности, это закон рыночной экономики, согласно которому бизнес стремится максимизировать прибыль, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 13:50
Платить за жадность нужно дополнительными налогами, заявил Мишустин
"Это не жадность - это закон рыночной экономики, бизнес всегда стремится максимизировать прибыль. Государство должно эффективно регулировать правила игры. Но делать это нужно очень аккуратно. Если бизнесу становится невыгодно и даже убыточно что-либо производить или реализовывать, то он от этого откажется", - прокомментировал Титов.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.
Помимо этого, для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой у властей появляется право напрямую регулировать их, снижена до 10% с 30%.
Это жадность, жадность отдельных производителей – Мишустин о росте цен - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 11:06
Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность
 
РоссияБорис ТитовМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Биолог спрогнозировала заболеваемость COVID-19 в ближайшие месяцы
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
Лента новостейМолния