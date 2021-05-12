https://ria.ru/20210512/titov-1731959639.html
Титов прокомментировал слова Мишустина о жадности компаний и росте цен
Титов прокомментировал слова Мишустина о жадности компаний и росте цен
Стремление компаний максимизировать прибыль не говорит об их жадности, это закон рыночной экономики, согласно которому бизнес стремится максимизировать прибыль, РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:44
2021-05-12T14:44
2021-05-12T14:44
россия
борис титов
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Стремление компаний максимизировать прибыль не говорит об их жадности, это закон рыночной экономики, согласно которому бизнес стремится максимизировать прибыль, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе."Это не жадность - это закон рыночной экономики, бизнес всегда стремится максимизировать прибыль. Государство должно эффективно регулировать правила игры. Но делать это нужно очень аккуратно. Если бизнесу становится невыгодно и даже убыточно что-либо производить или реализовывать, то он от этого откажется", - прокомментировал Титов.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.Помимо этого, для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой у властей появляется право напрямую регулировать их, снижена до 10% с 30%.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731944438.html
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россия, борис титов, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Стремление компаний максимизировать прибыль не говорит об их жадности, это закон рыночной экономики, согласно которому бизнес стремится максимизировать прибыль, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России
по защите прав предпринимателей Борис Титов
.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая в Госдуме
с отчетом о работе правительства за 2020 год, заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе.
"Это не жадность - это закон рыночной экономики, бизнес всегда стремится максимизировать прибыль. Государство должно эффективно регулировать правила игры. Но делать это нужно очень аккуратно. Если бизнесу становится невыгодно и даже убыточно что-либо производить или реализовывать, то он от этого откажется", - прокомментировал Титов.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, в начале года были повышены до запретительного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квота на экспорт зерновых культур.
Помимо этого, для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой у властей появляется право напрямую регулировать их, снижена до 10% с 30%.