В МИД рассказали об опасности использования террористами социальных сетей
09:34 12.05.2021 (обновлено: 12:43 12.05.2021)
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Использование в мессенджерах сквозного шифрования осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Отвечая на вопрос о том, насколько серьезную опасность представляет использование террористическими группировками, трансграничной преступностью социальных сетей, популярных мессенджеров, он отметил, что "если говорить о популярных мессенджерах, то серьезным вызовом является использование в них сквозного шифрования, которое осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях".
Он рассказал, что "в мире существуют различные подходы к решению этой проблемы". "В странах разведывательного альянса "Пять глаз" рассматриваются способы преднамеренного ослабления безопасности мобильных приложений за счет внедрения так называемых "черных ходов" (backdoor), контролировать использование которых практически невозможно", - отметил Сыромолотов.
В разведывательный союз "Пять глаз" входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Все страны являются участниками договора о совместном сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки.
"Где-то ответственность перекладывают на поставщиков телекоммуникационных услуг, что также создает основы для злоупотреблений", - добавил замглавы МИД России.
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