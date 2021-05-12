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В МИД рассказали об опасности использования террористами социальных сетей
В МИД рассказали об опасности использования террористами социальных сетей
Использование в мессенджерах сквозного шифрования осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях, заявил в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:34
2021-05-12T12:43
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Использование в мессенджерах сквозного шифрования осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Отвечая на вопрос о том, насколько серьезную опасность представляет использование террористическими группировками, трансграничной преступностью социальных сетей, популярных мессенджеров, он отметил, что "если говорить о популярных мессенджерах, то серьезным вызовом является использование в них сквозного шифрования, которое осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях".Он рассказал, что "в мире существуют различные подходы к решению этой проблемы". "В странах разведывательного альянса "Пять глаз" рассматриваются способы преднамеренного ослабления безопасности мобильных приложений за счет внедрения так называемых "черных ходов" (backdoor), контролировать использование которых практически невозможно", - отметил Сыромолотов.В разведывательный союз "Пять глаз" входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Все страны являются участниками договора о совместном сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки."Где-то ответственность перекладывают на поставщиков телекоммуникационных услуг, что также создает основы для злоупотреблений", - добавил замглавы МИД России.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210310/terroristy-1600653179.html
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россия, олег сыромолотов, канада, сша, в мире

В МИД рассказали об опасности использования террористами социальных сетей

09:34 12.05.2021 (обновлено: 12:43 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Использование в мессенджерах сквозного шифрования осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Отвечая на вопрос о том, насколько серьезную опасность представляет использование террористическими группировками, трансграничной преступностью социальных сетей, популярных мессенджеров, он отметил, что "если говорить о популярных мессенджерах, то серьезным вызовом является использование в них сквозного шифрования, которое осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях".
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Он рассказал, что "в мире существуют различные подходы к решению этой проблемы". "В странах разведывательного альянса "Пять глаз" рассматриваются способы преднамеренного ослабления безопасности мобильных приложений за счет внедрения так называемых "черных ходов" (backdoor), контролировать использование которых практически невозможно", - отметил Сыромолотов.
В разведывательный союз "Пять глаз" входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США. Все страны являются участниками договора о совместном сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки.
"Где-то ответственность перекладывают на поставщиков телекоммуникационных услуг, что также создает основы для злоупотреблений", - добавил замглавы МИД России.
Читайте полный текст интервью >>
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