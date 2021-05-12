https://ria.ru/20210512/teplosnabzhenie-1732208634.html

Системы теплоснабжения зданий Москвы переведены на летний режим работы

Системы теплоснабжения зданий Москвы переведены на летний режим работы

Системы теплоснабжения в более чем 95% зданий Москвы переведены на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-12T09:40

2021-05-12T09:40

2021-05-13T19:43

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Системы теплоснабжения в более чем 95% зданий Москвы переведены на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По состоянию на 08.00, на летний режим работы переведены системы теплоснабжения более 95% столичных зданий. В работах задействованы более 1800 человек оперативного персонала ПАО "МОЭК", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210430/prazdniki-1730639941.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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