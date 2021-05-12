https://ria.ru/20210512/teplosnabzhenie-1732208634.html
Системы теплоснабжения зданий Москвы переведены на летний режим работы
Системы теплоснабжения зданий Москвы переведены на летний режим работы
Системы теплоснабжения в более чем 95% зданий Москвы переведены на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-12T09:40
2021-05-12T09:40
2021-05-13T19:43
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Системы теплоснабжения в более чем 95% зданий Москвы переведены на летний режим работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По состоянию на 08.00, на летний режим работы переведены системы теплоснабжения более 95% столичных зданий. В работах задействованы более 1800 человек оперативного персонала ПАО "МОЭК", - говорится в сообщении.
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