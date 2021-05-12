https://ria.ru/20210512/tela-1731876501.html

В Индии потребовали прекратить сброс тел умерших в Ганг

В Индии потребовали прекратить сброс тел умерших в Ганг

Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших, сообщил глава Министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T07:04

2021-05-12T07:04

2021-05-12T12:39

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости. Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших, сообщил глава Министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават.Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно, это могут быть тела погибших от коронавируса. В то же время власти штата сообщили, что выловили тела 71 человека, полиция штата начала расследование инцидента. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельная организация погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии.Национальная миссия по очистке Ганга, которая следит за состоянием реки и ее притоков, опубликовала правила действий в сложившейся ситуации."Вас просят соблюдать следующие требования: немедленно прекратить сброс трупов, частично сгоревших тел/невостребованных или неопознанных трупов в реку Ганг и ее притоки <…> Все неопознанные/невостребованные трупы с подозрением на COVID должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами правительства Индии по управлению телами больных COVID-19", — отмечается в сообщении управления.Также Национальная миссия по очистке Ганга потребовала от местных властей в ближайшие две недели представить отчет о проведенных работах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/covid-1731598648.html

https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731259263.html

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коронавирус covid-19, индия, в мире