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В Индии потребовали прекратить сброс тел умерших в Ганг
В Индии потребовали прекратить сброс тел умерших в Ганг
Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших, сообщил глава Министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T07:04
2021-05-12T07:04
2021-05-12T12:39
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости. Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших, сообщил глава Министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават.Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно, это могут быть тела погибших от коронавируса. В то же время власти штата сообщили, что выловили тела 71 человека, полиция штата начала расследование инцидента. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельная организация погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии.Национальная миссия по очистке Ганга, которая следит за состоянием реки и ее притоков, опубликовала правила действий в сложившейся ситуации."Вас просят соблюдать следующие требования: немедленно прекратить сброс трупов, частично сгоревших тел/невостребованных или неопознанных трупов в реку Ганг и ее притоки <…> Все неопознанные/невостребованные трупы с подозрением на COVID должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами правительства Индии по управлению телами больных COVID-19", — отмечается в сообщении управления.Также Национальная миссия по очистке Ганга потребовала от местных властей в ближайшие две недели представить отчет о проведенных работах.
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коронавирус covid-19, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости.
Власти Индии
потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших, сообщил глава Министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават.
"Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению. Правительство Индии через Национальную миссию по очистке Ганга и районные власти обеспечит утилизацию всех неопознанных тел в соответствии с протоколом", — сказал он.
Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно, это могут быть тела погибших от коронавируса. В то же время власти штата сообщили, что выловили тела 71 человека, полиция штата начала расследование инцидента. Как считают местные жители, причиной сброса тел в Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельная организация погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии.
Национальная миссия по очистке Ганга, которая следит за состоянием реки и ее притоков, опубликовала правила действий в сложившейся ситуации.
"Вас просят соблюдать следующие требования: немедленно прекратить сброс трупов, частично сгоревших тел/невостребованных или неопознанных трупов в реку Ганг и ее притоки <…> Все неопознанные/невостребованные трупы с подозрением на COVID должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами правительства Индии по управлению телами больных COVID-19", — отмечается в сообщении управления.
Также Национальная миссия по очистке Ганга потребовала от местных властей в ближайшие две недели представить отчет о проведенных работах.