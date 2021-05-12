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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210512/taksi-1731950292.html
Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начал работу на юге России
Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начал работу на юге России
Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начала работу на юге России. С 11 мая жители 20 российских городов, в том числе Астрахани, Краснодара, Майкопа,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:35
2021-05-12T14:35
россия-китай: главное
россия
китай
такси
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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начала работу на юге России. С 11 мая жители 20 российских городов, в том числе Астрахани, Краснодара, Майкопа, Новороссийска и Ставрополя, могут заказать поездку на такси через мобильное приложение DiDi или по телефону, говорится в сообщении службы.Кроме России DiDi работает в 16 странах. Служба вышла на российский рынок в августе 2020 года. Первым городом, где появился сервис, стала Казань, а в ноябре сервис заработал еще в 15 городах Поволжья и Центрального региона России.
https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html
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россия, китай, такси

Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начал работу на юге России

14:35 12.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанктакси
такси - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начала работу на юге России. С 11 мая жители 20 российских городов, в том числе Астрахани, Краснодара, Майкопа, Новороссийска и Ставрополя, могут заказать поездку на такси через мобильное приложение DiDi или по телефону, говорится в сообщении службы.
Кроме России DiDi работает в 16 странах. Служба вышла на российский рынок в августе 2020 года. Первым городом, где появился сервис, стала Казань, а в ноябре сервис заработал еще в 15 городах Поволжья и Центрального региона России.
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