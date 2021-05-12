https://ria.ru/20210512/taksi-1731950292.html
Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начал работу на юге России
Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начал работу на юге России
Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начала работу на юге России. С 11 мая жители 20 российских городов, в том числе Астрахани, Краснодара, Майкопа,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:35
2021-05-12T14:35
2021-05-12T14:35
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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начала работу на юге России. С 11 мая жители 20 российских городов, в том числе Астрахани, Краснодара, Майкопа, Новороссийска и Ставрополя, могут заказать поездку на такси через мобильное приложение DiDi или по телефону, говорится в сообщении службы.Кроме России DiDi работает в 16 странах. Служба вышла на российский рынок в августе 2020 года. Первым городом, где появился сервис, стала Казань, а в ноябре сервис заработал еще в 15 городах Поволжья и Центрального региона России.
https://ria.ru/20210511/vlozheniya-1731796075.html
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