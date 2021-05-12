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МЧС построит специальное судно для Арктики
МЧС построит специальное судно для Арктики
МЧС России намерено построить специализированное аварийно-спасательное судно ледового класса для работы в морях на арктическом побережье страны, сообщили РИА... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:43
2021-05-12T15:43
россия
северный ледовитый океан
арктика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. МЧС России намерено построить специализированное аварийно-спасательное судно ледового класса для работы в морях на арктическом побережье страны, сообщили РИА Новости в прес-службе министерства."В планах ведомства строительство специального аварийно-спасательного судна высокого ледового класса для мониторинга, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях для обследования подводных потенциально опасных объектов в Баренцевом, Белом и Карском морях", - сказал собеседник агентства.Как полагают эксперты МЧС, реализация такой задачи позволит решить полный спектр мероприятий по обеспечению безопасности в Арктическом регионе.Формирование реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России, возложено на МЧС соответствующим постановлением правительства РФ. По данным ведомства, в настоящее время в реестр входят более 24 тысяч единичных объектов. Они содержат, в том числе, твердые радиоактивные отходы, которые находятся в основном на глубинах до 500 метров.В арктической зоне РФ размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера. Основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь, который в перспективе может стать важнейшей международной транспортной магистралью.В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).Как ранее сообщалось, общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Специалисты считают, что постепенно "центр тяжести" нефтегазодобычи России будет смещаться на шельф арктических морей. По данным экспертов, сейчас в Арктике производится продукция, составляющая 11% национального дохода России (при доле населения равной 1%) и 22% российского экспорта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/arktika-1603907718.html
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северный ледовитый океан
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россия, северный ледовитый океан, арктика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС построит специальное судно для Арктики

15:43 12.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. МЧС России намерено построить специализированное аварийно-спасательное судно ледового класса для работы в морях на арктическом побережье страны, сообщили РИА Новости в прес-службе министерства.
"В планах ведомства строительство специального аварийно-спасательного судна высокого ледового класса для мониторинга, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях для обследования подводных потенциально опасных объектов в Баренцевом, Белом и Карском морях", - сказал собеседник агентства.
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Как полагают эксперты МЧС, реализация такой задачи позволит решить полный спектр мероприятий по обеспечению безопасности в Арктическом регионе.
Формирование реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России, возложено на МЧС соответствующим постановлением правительства РФ. По данным ведомства, в настоящее время в реестр входят более 24 тысяч единичных объектов. Они содержат, в том числе, твердые радиоактивные отходы, которые находятся в основном на глубинах до 500 метров.
В арктической зоне РФ размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера. Основным элементом транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии РФ в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь, который в перспективе может стать важнейшей международной транспортной магистралью.
В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).
Как ранее сообщалось, общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Специалисты считают, что постепенно "центр тяжести" нефтегазодобычи России будет смещаться на шельф арктических морей. По данным экспертов, сейчас в Арктике производится продукция, составляющая 11% национального дохода России (при доле населения равной 1%) и 22% российского экспорта.
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РоссияСеверный Ледовитый океанАрктикаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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