https://ria.ru/20210512/sud-1732006908.html

Галявиев заявил в суде, что у него нет тяжких заболеваний

Галявиев заявил в суде, что у него нет тяжких заболеваний

Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, заявил в суде, что у него нет тяжких заболеваний. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:10

2021-05-12T18:10

2021-05-12T18:49

стрельба в школе в казани

казань

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, заявил в суде, что у него нет тяжких заболеваний.Советский районный суд Казани в среду избирает Галявиеву меру пресечения."Не имею", - сказал Галявиев в ответ на вопрос судьи о том, имеет ли он тяжкие заболевания.При этом, как ранее сообщили в СК, в 2020 году у него диагностировали заболевание мозга. По данным ведомства, ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял.Как указала официальный представитель СК Светлана Петренко, его поведение неадекватное, что "препятствует полноценному проведению следственных действий". С начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в поведении Галявиева.Трагедия в КазаниВо вторник 19-летний студент открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань