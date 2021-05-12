https://ria.ru/20210512/sud-1731869762.html

Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника

Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника

Беспрецедентные судебные слушания прошли в Госсовете Греции, высшем административном суде страны, - гражданин России Александр Винник подал против президента... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T01:50

2021-05-12T01:50

2021-05-12T02:12

россия

екатерина сакелларопулу

александр винник

греция

в мире

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АФИНЫ, 12 мая - РИА Новости. Беспрецедентные судебные слушания прошли в Госсовете Греции, высшем административном суде страны, - гражданин России Александр Винник подал против президента Греции Катерины Сакелларопулу и 29 судей Госсовета иск в связи с принятием судебного решения, противоречащего законам и нарушающего их, передает корреспондент РИА Новости.Винник был арестован в июле 2017 года во время отпуска в Греции по ордеру минюста США. В нарушение конституции Греции, Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения. Во время судебных слушаний в верховном суде - Ареопаге и в Госсовете - неоднократно нарушались права россиянина и сам процесс принятия решения.Россиянин требовал признать решение Госсовета по его экстрадиции принятым с нарушением закона и возместить моральный и финансовый ущерб из-за незаконного судебного решения.Президент не пришлаОтветчиками выступали также Афанасиос Рантос, который после Сакелларопулу вел слушание дела Винника и ставший председателем Госсовета, и ещё 28 судей Госсовета, которые выносили решения по делу Винника.Винник выдвинул против Сакелларопулу иск на 1 миллион евро. С Рантоса истец потребовал 800 тысяч евро, к остальным судьям иски меньше.Ни один из ответчиков в суд не пришёл.Председатель суда зачитала имена всех ответчиков и сообщила, что все они отсутствуют."Вы видите, что это скоординированное и организованное действие", - сказала адвокат Зои Константопулу - известный юрист и политик, которая в 2015 году была спикером парламента Греции.Сам Винник находится в тюрьме во Франции, его интересы представляли адвокаты Зои Константопулу и ее отец Никос Констатопулос.В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию. В январе 2020 года Винник был экстрадирован во Францию.Иск"Это беспрецедентный случай злоупотребления властью в судах, вмешательства других ветвей власти и с серьезным нарушением судебных обязанностей теми, кто по конституции был назначен блюстителями одного из самых священных прав человека - права на судебную защиту. Их жертвой стал Александр Винник, который уже был оправдан по подавляющему большинству обвинений, по которым он был экстрадирован во Францию - он был единогласно оправдан по 19 из 20 обвинений. Сейчас он ожидает обжалования небольшого приговора, вынесенного ему только по одному из 20 первоначальных обвинений", - сказала Константопулу.По ее словам, Винник содержится в условиях, направленных на физическое истребление и психическое истощение, в одиночном заключении."Он не видел своих маленьких детей в течение четырех лет (сейчас им 7 и 10 лет), а его жена, которая в течение трех лет боролась с раком мозга, умерла 6 месяцев назад, в возрасте всего 34 лет. При этом Александр не смог попрощаться с ней и не смог поддержать своих маленьких детей, которые теперь растут одни, без матери и отца", - сказала адвокат.По ее словам, эта человеческая трагедия, как подробно объясняется в иске, была вызвана преднамеренными действиями, бездействием и решениями ответчиков, совершивших "серьезное нарушение принципа справедливого судебного разбирательства и правил беспристрастного судебного разбирательства".Адвокат добавила, что ответчики злоупотребляли своей судебной властью, нарушали конституцию, международные конвенции и законы, пренебрегали судебными обязанностями – быть беспристрастным и независимым судом.Константопулу подчеркнула, что вынесенные решения "не являются продуктом судебного решения, а являются исполнением указаний и обслуживанием политических интересов и соображений".СлушанияДело слушали семь судей кассационного суда по судебным делам, принятым с нарушением закона."Это историческое дело. Оно покажет, как действует суд", - заявила на слушаниях Константопулу.По ее словам, бывшая председатель Госсовета и нынешняя президент Греции незаконно вмешалась в деятельность четвёртого департамента Госсовета, на рассмотрение которого было передано дело Винника.В нарушение судебных процедур Сакелларопулу забрала дело из компетентного департамента, поменяла докладчика по делу, изменила сроки слушания, не дала подготовиться к процессу, заявила адвокат."Сакелларопулу забрала дело и срочно назначила слушания, не дав достаточно времени суду для подготовки. Дела в судах готовятся месяцами и годами, но здесь срочно назначили слушания - 24 декабря 2019 году слушания были назначены на 10 января 2020 года. Она не имела права делать это. Председатель взяла обязательство перед конкретными центрами власти", - сказал Никос Константопулос.По словам адвокатов, один из судей был советником министра юстиции и не имел права участвовать в судебных слушаниях."Российский гражданин, который находился на территории Греции законно на отдыхе с семьей, был арестован по ордеру американских властей. Решение об экстрадиции принято с нарушением его прав. Сначала его выдали во Францию. Затем предполагается выдать в США и после завершения всех судебных процедур в США – передать в Россию. Он сидел в Греции без решения суда, без предъявления обвинения, без вины, в нарушение конституции, которая запрещает держать более 18 месяцев. В приоритетном порядке он должен был выдан в страну происхождения - в Россию", - сказала адвокат.По ее словам, Винник имеет полное право сказать, что было нарушение его прав, что решение министерства юстиции о его экстрадиции было продуктом давления со стороны Соединённых Штатов, со стороны посольства США в Греции, со стороны французского государства."Он не совершал преступления в нашей стране. Это был интерес иностранных государств", - сказала адвокат.Поясняя требуемую Винником сумму возмещения вреда, адвокат сказала, что он потерял жену, остался без работы, без средств к существованию, несколько лет провел в тюрьме, его семья находится в тяжелой финансовой ситуации."Он требует абсолютно справедливую компенсацию, хотя жизнь его жены это не вернет", - сказала Константопулу.Председатель суда адвокатов не перебивала, в отличие от других процессов по делу Винника, дала им выступить, внимательно выслушала и задала несколько уточняющих вопросов, в частности, почему экстрадиции Винника требовали США, Франция и Россия, по сути обвинений.Адвокат отметила, что Винник владеет уникальными знаниями по криптовалютам. Что касается обвинений, то суд во Франции рассмотрел дело и единогласно оправдал по 19 из 20 обвинений. Был осуждён лишь по обвинению, выдвинутому американской стороной, сказала Константопулу."Грецию сделали инструментом для обслуживания иностранных интересов", - заявил Никос Константопулос."Произошел судебный переворот", - заявил он. По его словам, при экстрадиции Винника врачей под угрозой применения силы и оружия заставили выписать его из больницы."Входит группа людей с оружием и требует выписать из больницы. Это правовое государство или мафиозный механизм?" - риторически спросил адвокат.Зои Константопулу подчеркнула, что выдали Винника до того, как было опубликовано решение суда, что является грубейшим нарушением закона."Фактически он был выдан незаконно. Ему не сказали, куда его увозят на машине скорой помощи. Но кто-то уведомил французские власти о его отправке и исполнении ордера на экстрадицию. Это дело показывает, что было вмешательство властей. Правосудие не должно работать как орган торговли", - сказала адвокат.Зои Константопулу подчеркнула, что слушание дела было назначено перед визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в США, где у него были запланированы встречи с президентом США, и правительство Греции не хотело откладывать дело Винника.В ходе заседания адвокаты неоднократно говорили, что как председатель Госсовета Сакелларопулу "обслуживала интересы трех правительств: Греции, США и Франции".В Греции впервые слушается подобное дело против президента Греции, хотя и связано с ее предыдущей деятельностью."Решение суда, каким бы они ни было, покажет качество правосудия в нашей стране. Я вас прошу, я вас призываю вашим решением позаботиться о будущем. Это решение не просто о возмещении ущерба", - сказала Константопулу.Заседание суда началось в 18:00 и завершилось около полуночи, когда в Греции уже вступил в силу комендантский час.После заседания суда Константопулу сообщила журналистам, что Винник считает, что Госсовет в январе 2020 года не изучал его дело подробно и объективно, но в соответствии с указаниями правительства, поскольку председателю Госсовета уже поступило со стороны премьер-министра предложение стать президентом Греции."Это редкий случай переплетения властей, принятия судебного решения с нарушением закона, злоупотребления властью, приведшие к нарушению всех прав человека", - сказала Константопулу.Отвечая на вопрос, действительно ли председатель Госсовета действовала в интересах иностранного государства, как звучало в ходе слушаний, адвокат сказала: "Она действовала как представитель властей, трех правительств: греческого, французского и американского".Адвокат сообщила, что Госсовет теперь решит, были ли решения в отношении Винника приняты с нарушением закона или нет, а также должна ли быть выплачена компенсация.

https://ria.ru/20201212/vinnik-1588880499.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/vinnik-1588071643.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/vinnik-1595115506.html

https://ria.ru/20201207/prigovor-1588065214.html

https://ria.ru/20201207/vinnik-1588067953.html

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россия, екатерина сакелларопулу, александр винник, греция, в мире