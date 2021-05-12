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В Казани рассказали, как предотвратить трагедии в школах
В Казани рассказали, как предотвратить трагедии в школах
Пришедшие к казанской школе №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, рассказали корреспонденту РИА Новости, как в будущем можно было бы предотвратить РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T06:28
2021-05-12T06:28
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Пришедшие к казанской школе №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, рассказали корреспонденту РИА Новости, как в будущем можно было бы предотвратить такие трагедии: усилить охрану школ и работать с молодёжью.Работать с молодым поколением предложил мужчина лет 50, пришедший к школе с женой: "И дети сейчас чем хотят занимаются, и в школе охрана - просто её нет"."Что касается этого подростка, который это совершил: все-таки семья, школа, высшие учебные заведения тоже должны принимать участие в воспитании наших детей. Проводить воспитательную работу, побольше всяких психологических занятий. Все в комплексе должно работать", - рассказала корреспонденту агентства его жена.
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия

В Казани рассказали, как предотвратить трагедии в школах

06:28 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Пришедшие к казанской школе №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, рассказали корреспонденту РИА Новости, как в будущем можно было бы предотвратить такие трагедии: усилить охрану школ и работать с молодёжью.
"Первым делом нужно усилить охрану (школ), у нас сидят там бабушки, дедушки, которым платят 20 тысяч рублей, и они там играют в "Косынку" какую-нибудь", - рассказал молодой человек, пришедший вместе с девушкой почтить память погибших.
Работать с молодым поколением предложил мужчина лет 50, пришедший к школе с женой: "И дети сейчас чем хотят занимаются, и в школе охрана - просто её нет".
"Что касается этого подростка, который это совершил: все-таки семья, школа, высшие учебные заведения тоже должны принимать участие в воспитании наших детей. Проводить воспитательную работу, побольше всяких психологических занятий. Все в комплексе должно работать", - рассказала корреспонденту агентства его жена.
 
Стрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
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