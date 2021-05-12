https://ria.ru/20210512/strelba-1731875841.html
В Казани рассказали, как предотвратить трагедии в школах
В Казани рассказали, как предотвратить трагедии в школах
Пришедшие к казанской школе №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, рассказали корреспонденту РИА Новости, как в будущем можно было бы предотвратить РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T06:28
2021-05-12T06:28
2021-05-12T06:28
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731732213_120:231:3348:2047_1920x0_80_0_0_94c99dd295b63534ef7ec0ea0fb14d71.jpg
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Пришедшие к казанской школе №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, рассказали корреспонденту РИА Новости, как в будущем можно было бы предотвратить такие трагедии: усилить охрану школ и работать с молодёжью.Работать с молодым поколением предложил мужчина лет 50, пришедший к школе с женой: "И дети сейчас чем хотят занимаются, и в школе охрана - просто её нет"."Что касается этого подростка, который это совершил: все-таки семья, школа, высшие учебные заведения тоже должны принимать участие в воспитании наших детей. Проводить воспитательную работу, побольше всяких психологических занятий. Все в комплексе должно работать", - рассказала корреспонденту агентства его жена.
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731732213_712:335:2995:2047_1920x0_80_0_0_fdcb46ae021f2a385f8bcf1f7926f49d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, казань, происшествия