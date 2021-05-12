https://ria.ru/20210512/strelba-1731875841.html

В Казани рассказали, как предотвратить трагедии в школах

В Казани рассказали, как предотвратить трагедии в школах

Пришедшие к казанской школе №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, рассказали корреспонденту РИА Новости, как в будущем можно было бы предотвратить РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T06:28

2021-05-12T06:28

2021-05-12T06:28

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731732213_120:231:3348:2047_1920x0_80_0_0_94c99dd295b63534ef7ec0ea0fb14d71.jpg

КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Пришедшие к казанской школе №175, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети, рассказали корреспонденту РИА Новости, как в будущем можно было бы предотвратить такие трагедии: усилить охрану школ и работать с молодёжью.Работать с молодым поколением предложил мужчина лет 50, пришедший к школе с женой: "И дети сейчас чем хотят занимаются, и в школе охрана - просто её нет"."Что касается этого подростка, который это совершил: все-таки семья, школа, высшие учебные заведения тоже должны принимать участие в воспитании наших детей. Проводить воспитательную работу, побольше всяких психологических занятий. Все в комплексе должно работать", - рассказала корреспонденту агентства его жена.

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань, происшествия