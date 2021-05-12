Оливер Стоун считает, что США ведут "войну" против России
05:18 12.05.2021 (обновлено: 12:31 12.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун считает, что США необходимо прекратить кампанию против России и не стремиться быть единственной силой, контролирующей мир.
"Существует кампания, война против России на протяжении долгого времени. Она началась вновь в США примерно в 2006-2007 году, когда он (президент России Владимир Путин - ред.) произнес эту речь в Мюнхене", - сообщил режиссер в онлайн-интервью газете Washington Post.
В мюнхенской речь Путин заявил, что однополярный мир не только неприемлем, но и вообще невозможен, и сказал, что США навязывают другим государствам свои интересы во всех сферах.
По мнению Стоуна, нет оснований для обвинения России в агрессивности.
"Однако я считаю, что в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию, и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике. Огромный. Огромной важности", - заявил он.
"У нас должны быть люди в Соединенных Штатах, которые высказываются за мира, за то, чтобы быть партнерами с остальным миром, ладить с Китаем, ладить с Россией, Ираном и так далее. Мы должны поменять нашу точку зрения, потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир. Мы не можем продолжать идти по этому пути. Это самоубийственный путь", - считает Стоун.
Режиссер считает, что многие американцы поддерживают его точку зрения, однако политики с таким мнением никогда не побеждают на выборах, так как их высмеивает пресса.