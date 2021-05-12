https://ria.ru/20210512/stoun-1731874702.html

Оливер Стоун считает, что США ведут "войну" против России

Оливер Стоун считает, что США ведут "войну" против России

Американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун считает, что США необходимо прекратить кампанию против России и не... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T05:18

2021-05-12T05:18

2021-05-12T12:31

россия

оливер стоун

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун считает, что США необходимо прекратить кампанию против России и не стремиться быть единственной силой, контролирующей мир.В мюнхенской речь Путин заявил, что однополярный мир не только неприемлем, но и вообще невозможен, и сказал, что США навязывают другим государствам свои интересы во всех сферах.По мнению Стоуна, нет оснований для обвинения России в агрессивности."У нас должны быть люди в Соединенных Штатах, которые высказываются за мира, за то, чтобы быть партнерами с остальным миром, ладить с Китаем, ладить с Россией, Ираном и так далее. Мы должны поменять нашу точку зрения, потому что мы до сих пор стремимся к тому, чтобы быть единственной силой в мире, которая контролирует мир. Мы не можем продолжать идти по этому пути. Это самоубийственный путь", - считает Стоун.Режиссер считает, что многие американцы поддерживают его точку зрения, однако политики с таким мнением никогда не побеждают на выборах, так как их высмеивает пресса.

https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html

https://ria.ru/20210509/amerikantsy-1731606845.html

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россия, оливер стоун, сша, в мире