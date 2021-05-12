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СМИ сообщили о панике в США после кибератаки на трубопровод
СМИ сообщили о панике в США после кибератаки на трубопровод
Хакерская атака на трубопровод американской компании Colonial Pipeline и возможные последствия спровоцировали панический спрос на бензин в США, уже более тысячи РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:11
2021-05-12T13:11
сша
бензин
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Хакерская атака на трубопровод американской компании Colonial Pipeline и возможные последствия спровоцировали панический спрос на бензин в США, уже более тысячи заправочных станций в стране сообщили о нехватке топлива, сообщает телеканал Fox Business.Ранее в Colonial Pipeline заявили, что оператор отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Агентство по окружающей среде США (EPA) приостановило действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.Как сообщается, крупнейший трубопровод в США компании Colonial Pipeline осуществляет поставки около 45% топлива, потребляемого на восточном побережье страны. Во вторник вечером в ряде штатов, включая Виргинию, Флориду, Северную Каролину и Джорджию, перед заправками начали выстраиваться большие очереди из автомобилей. По оценкам службы агентства S&amp;P, заправочных станций, испытывающих дефицит топлива, уже более тысячи.Аналитик S&amp;P Том Клоза заявил, что в большинстве случаев дефицит вызван тем, что заправочные станции "продают в три или четыре раза больше бензина, чем они обычно продают в день, потому что люди паникуют"."То, что мы можем так легко быть атакованы хакерами, вызывает опасения", - приводит телеканал слова одного из автомобилистов.Ранее сообщалось, что Агентство по окружающей среде США (EPA) временно отменило ряд нормативов для 12 штатов в сфере торговли топливом из-за инцидента на трубопроводе Colonial Pipeline, частично отключенном из-за хакерской атаки. Такой шаг был предпринят для того, чтобы предотвратить нехватку топлива в штатах, поставка горючего в которые оказалась затронута ситуацией на трубопроводе. Отмена новых ограничений касается округа Колумбия, областей Мэриленда, Пенсильвании и Виргинии, а также Алабамы, Делавэра, Джорджии, определенных округов Флориды, Луизианы, Миссисипи, Северной Каролины, Южной Каролины и Теннесси. Указ регулятора будет действовать до 31 мая.
https://ria.ru/20210510/khakery-1731693714.html
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РИА Новости
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сша, бензин, в мире

СМИ сообщили о панике в США после кибератаки на трубопровод

13:11 12.05.2021
 
© REUTERS / Colonial PipelineТопливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / Colonial Pipeline
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Хакерская атака на трубопровод американской компании Colonial Pipeline и возможные последствия спровоцировали панический спрос на бензин в США, уже более тысячи заправочных станций в стране сообщили о нехватке топлива, сообщает телеканал Fox Business.
Ранее в Colonial Pipeline заявили, что оператор отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Агентство по окружающей среде США (EPA) приостановило действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.
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Байден заявил о непричастности Москвы к кибератаке на трубопровод в США
Как сообщается, крупнейший трубопровод в США компании Colonial Pipeline осуществляет поставки около 45% топлива, потребляемого на восточном побережье страны. Во вторник вечером в ряде штатов, включая Виргинию, Флориду, Северную Каролину и Джорджию, перед заправками начали выстраиваться большие очереди из автомобилей. По оценкам службы агентства S&P, заправочных станций, испытывающих дефицит топлива, уже более тысячи.
Аналитик S&P Том Клоза заявил, что в большинстве случаев дефицит вызван тем, что заправочные станции "продают в три или четыре раза больше бензина, чем они обычно продают в день, потому что люди паникуют".
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"То, что мы можем так легко быть атакованы хакерами, вызывает опасения", - приводит телеканал слова одного из автомобилистов.
Ранее сообщалось, что Агентство по окружающей среде США (EPA) временно отменило ряд нормативов для 12 штатов в сфере торговли топливом из-за инцидента на трубопроводе Colonial Pipeline, частично отключенном из-за хакерской атаки. Такой шаг был предпринят для того, чтобы предотвратить нехватку топлива в штатах, поставка горючего в которые оказалась затронута ситуацией на трубопроводе. Отмена новых ограничений касается округа Колумбия, областей Мэриленда, Пенсильвании и Виргинии, а также Алабамы, Делавэра, Джорджии, определенных округов Флориды, Луизианы, Миссисипи, Северной Каролины, Южной Каролины и Теннесси. Указ регулятора будет действовать до 31 мая.
 
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