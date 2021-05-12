https://ria.ru/20210512/sroki-1731965536.html

Обвиняемым по делу "Зимней вишни" просят дать от 5 до 14,5 года колонии

Обвиняемым по делу "Зимней вишни" просят дать от 5 до 14,5 года колонии

Гособвинение запросило для фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" реальные сроки от 5 до 14,5 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:11

2021-05-12T15:11

2021-05-12T15:42

пожар в торговом центре в кемерово

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 12 мая - РИА Новости. Гособвинение запросило для фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" реальные сроки от 5 до 14,5 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда города Кемерово.Рассмотрение этого дела по существу началось в мае 2019 года. Его фигурантами являются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.Пять лет общего режима гособвинитель запросил для Генина, 5 лет и 6 месяцев - для Никитина, 6 лет - для Бурсина, 6 лет и 8 месяцев - для Полозиненко, 9 лет и 6 месяцев - для Антюшина, 13 лет - для Соболева, 14 лет - для Судденок, и 14 лет и 6 месяцев - для Богдановой.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20210325/pozhar-1602747184.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, происшествия