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Обвиняемым по делу "Зимней вишни" просят дать от 5 до 14,5 года колонии
Обвиняемым по делу "Зимней вишни" просят дать от 5 до 14,5 года колонии
Гособвинение запросило для фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" реальные сроки от 5 до 14,5 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:11
2021-05-12T15:42
пожар в торговом центре в кемерово
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 12 мая - РИА Новости. Гособвинение запросило для фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" реальные сроки от 5 до 14,5 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда города Кемерово.Рассмотрение этого дела по существу началось в мае 2019 года. Его фигурантами являются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.Пять лет общего режима гособвинитель запросил для Генина, 5 лет и 6 месяцев - для Никитина, 6 лет - для Бурсина, 6 лет и 8 месяцев - для Полозиненко, 9 лет и 6 месяцев - для Антюшина, 13 лет - для Соболева, 14 лет - для Судденок, и 14 лет и 6 месяцев - для Богдановой.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
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пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, происшествия

Обвиняемым по делу "Зимней вишни" просят дать от 5 до 14,5 года колонии

15:11 12.05.2021 (обновлено: 15:42 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 12 мая - РИА Новости. Гособвинение запросило для фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" реальные сроки от 5 до 14,5 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда города Кемерово.
Рассмотрение этого дела по существу началось в мае 2019 года. Его фигурантами являются восемь человек: гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.
Пять лет общего режима гособвинитель запросил для Генина, 5 лет и 6 месяцев - для Никитина, 6 лет - для Бурсина, 6 лет и 8 месяцев - для Полозиненко, 9 лет и 6 месяцев - для Антюшина, 13 лет - для Соболева, 14 лет - для Судденок, и 14 лет и 6 месяцев - для Богдановой.
Сгоревший ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 14 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 08:28
Кемеровский экс-губернатор выдвинул новую версию пожара в "Зимней вишне"
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
 
Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровоПроисшествия
 
 
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