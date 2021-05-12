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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/sputnik-1732045689.html
В Чехии "Спутник V" оказался популярнее, чем AstraZeneca и Moderna
В Чехии "Спутник V" оказался популярнее, чем AstraZeneca и Moderna
Каждый седьмой житель Чехии хотел бы сделать прививку от коронавируса вакциной "Спутник V", если бы была возможность выбора препарата, свидетельствуют... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T22:43
2021-05-12T22:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
johnson & johnson
чехия
в мире
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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Каждый седьмой житель Чехии хотел бы сделать прививку от коронавируса вакциной "Спутник V", если бы была возможность выбора препарата, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентствами CVVM и Median."Наибольшую популярность среди тех, кто желает сделать прививку от коронавируса, имеет вакцина Pfizer/BioNTech, ею готовы привиться 58% респондентов. На втором месте вакцина Johnson&amp;Johnson – 17%, на третьем – "Спутник V" - 14%. Последующие места занимают вакцины Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, ими готовы сделать прививку от 1% до 12% опрошенных", - говорится в комментарии агентств к результатам опроса.Отмечается, что российская вакцина "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и поэтому не используются в Чехии.Опрос также показал снижение числа противников вакцинации от коронавируса, их среди участников опроса насчитывается 26%, тогда как в феврале таковых было 33%. Сделать прививки ныне хотят 59% респондентов.Большую заинтересованность в вакцинации проявили люди с более высоким общественным и экономическим статусом, в частности, предприниматели, руководящие сотрудники, ведущие эксперты. Работники низшей квалификации и занятые в сельском хозяйстве, в основном, сомневаются в пользе прививок.Сам процесс вакцинации в республике большинство опрошенных характеризует скорее негативно, полагая, что власти многое не сделали в процессе организации процедуры и информирования населения.По отдельным возрастным категориям наибольший прогресс в вакцинации достигнут у людей в возрасте 80 лет и старше, где прививки получили 56,6%. В категории 75-79 лет таковых насчитывается 44,6%, 70-74 лет – 29,8%.В настоящее время процесс регистрации на прививки открыт для людей в возрасте от 45 лет и старше. К июлю правительство, по словам премьера Андрея Бабиша, поставило задачу довести число вакцинированных в стране до 70%.По данным минздрава на среду, в 10-миллионной Чехии насчитывается 32,4 тысячи больных ковидом, из которых 1796 госпитализированы. ЗА все время коронавирусом заразились 1,64 миллиона человек, выздоровели 1,58 миллиона, скончались 29,7 тысячи. Первую прививку от коронавируса получили 3,81 миллиона человек, вторую – 1,05 миллиона.Опрос проводился с 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1 025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются.
https://ria.ru/20210512/sputnik-1732034356.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , johnson & johnson, чехия, в мире

В Чехии "Спутник V" оказался популярнее, чем AstraZeneca и Moderna

22:43 12.05.2021 (обновлено: 22:53 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на центр города Праги
Вид на центр города Праги - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Каждый седьмой житель Чехии хотел бы сделать прививку от коронавируса вакциной "Спутник V", если бы была возможность выбора препарата, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентствами CVVM и Median.
"Наибольшую популярность среди тех, кто желает сделать прививку от коронавируса, имеет вакцина Pfizer/BioNTech, ею готовы привиться 58% респондентов. На втором месте вакцина Johnson&Johnson – 17%, на третьем – "Спутник V" - 14%. Последующие места занимают вакцины Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, ими готовы сделать прививку от 1% до 12% опрошенных", - говорится в комментарии агентств к результатам опроса.
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Отмечается, что российская вакцина "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm еще не одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и поэтому не используются в Чехии.
Опрос также показал снижение числа противников вакцинации от коронавируса, их среди участников опроса насчитывается 26%, тогда как в феврале таковых было 33%. Сделать прививки ныне хотят 59% респондентов.
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Большую заинтересованность в вакцинации проявили люди с более высоким общественным и экономическим статусом, в частности, предприниматели, руководящие сотрудники, ведущие эксперты. Работники низшей квалификации и занятые в сельском хозяйстве, в основном, сомневаются в пользе прививок.
Сам процесс вакцинации в республике большинство опрошенных характеризует скорее негативно, полагая, что власти многое не сделали в процессе организации процедуры и информирования населения.
По отдельным возрастным категориям наибольший прогресс в вакцинации достигнут у людей в возрасте 80 лет и старше, где прививки получили 56,6%. В категории 75-79 лет таковых насчитывается 44,6%, 70-74 лет – 29,8%.
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В настоящее время процесс регистрации на прививки открыт для людей в возрасте от 45 лет и старше. К июлю правительство, по словам премьера Андрея Бабиша, поставило задачу довести число вакцинированных в стране до 70%.
По данным минздрава на среду, в 10-миллионной Чехии насчитывается 32,4 тысячи больных ковидом, из которых 1796 госпитализированы. ЗА все время коронавирусом заразились 1,64 миллиона человек, выздоровели 1,58 миллиона, скончались 29,7 тысячи. Первую прививку от коронавируса получили 3,81 миллиона человек, вторую – 1,05 миллиона.
Опрос проводился с 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1 025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются.
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