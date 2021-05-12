https://ria.ru/20210512/sputnik-1732034356.html

Гутерреш поблагодарил Россию за "Спутник V"

Гутерреш поблагодарил Россию за "Спутник V"

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что процесс признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины "Спутник V" от коронавируса идет. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:46

2021-05-12T20:46

2021-05-12T22:01

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

антониу гутерреш

коронавирусы

воз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732028151_0:157:2787:1725_1920x0_80_0_0_dbb5c8b4252b7cb13cc4db413dc45545.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что процесс признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины "Спутник V" от коронавируса идет."Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины "Спутник V". Я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН "Спутником V". Это очень хороший знак. Мы считаем, что "Спутник V" - это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации", - сказал Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антониу гутерреш, коронавирусы, воз, оон, в мире