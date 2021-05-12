Гутерреш поблагодарил Россию за "Спутник V"
20:46 12.05.2021 (обновлено: 22:01 12.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что процесс признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины "Спутник V" от коронавируса идет.
"Мы, конечно, приветствовали бы признание ВОЗ вакцины "Спутник V". Я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН "Спутником V". Это очень хороший знак. Мы считаем, что "Спутник V" - это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации", - сказал Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.