https://ria.ru/20210512/sputnik-1732006193.html
Ангола зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Ангола зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Ангола зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:09
2021-05-12T18:09
2021-05-12T18:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российский фонд прямых инвестиций
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в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ангола зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса министерством здравоохранения Республики Ангола", - заявил фонд.Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.В марте Ангола зарегистрировала двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек."Вакцинация населения при помощи российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" позволит существенно сократить заболеваемость и за короткий срок сформировать популяционный иммунитет", - цитирует фонд слова своего гендиректора Кирилла Дмитриева.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, ангола, в мире
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ангола
зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
).
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса министерством здравоохранения Республики Ангола", - заявил фонд.
Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.
Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.
В марте Ангола зарегистрировала двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
"Вакцинация населения при помощи российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" позволит существенно сократить заболеваемость и за короткий срок сформировать популяционный иммунитет", - цитирует фонд слова своего гендиректора Кирилла Дмитриева
.