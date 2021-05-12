https://ria.ru/20210512/sputnik-1732006193.html

Ангола зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

Ангола зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

Ангола зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:09

2021-05-12T18:09

2021-05-12T18:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

ангола

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600742759_0:447:2730:1983_1920x0_80_0_0_c7feaab084d5b15e9567420a3136ebea.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ангола зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса министерством здравоохранения Республики Ангола", - заявил фонд.Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.В марте Ангола зарегистрировала двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек."Вакцинация населения при помощи российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" позволит существенно сократить заболеваемость и за короткий срок сформировать популяционный иммунитет", - цитирует фонд слова своего гендиректора Кирилла Дмитриева.

https://ria.ru/20210512/sputnik-1731964309.html

ангола

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, ангола, в мире