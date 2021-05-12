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https://ria.ru/20210512/sputnik-1731971902.html
Евросоюз может определить сроки одобрения "Спутника V" в ближайшие недели
Евросоюз может определить сроки одобрения "Спутника V" в ближайшие недели
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА надеется в ближайшие недели определиться с графиком одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:33
2021-05-12T16:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА надеется в ближайшие недели определиться с графиком одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил на брифинге в Амстердаме глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери."Идут проверки этой вакцины, мы должны собрать необходимую информацию. В ближайшие недели мы уже должны лучше понимать, каким будет график вероятного одобрения вакцины "Спутник V", - сказал он.Брифинг транслировался на телеканале Евросоюза.По словам главы рабочей группы ЕМА по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергуса Свини, "инспекции надлежащей клинической практики GCP клинических испытаний "Спутника V" были недавно проведены в России", а "инспекции надлежащей производственной практики (GMP) были начаты инспекторами ЕС". "Результаты обеих этих инспекций интегрируются в процесс оценки вакцины, которая ведет затем к принятию решения по продукту", - добавил представитель ЕМА.Он пояснил, что "GCP или Надлежащая клиническая практика - это научный и этический стандарт проведенных клинических испытаний препарата". Инспекторы в ходе GCP-проверок посещают клиники и учреждения, где проходили испытания, чтобы убедиться, что этические стандарты соответствовали имеющейся в досье информации. Могут также использоваться беседы с людьми, которые были вовлечены в испытания, чтобы удостовериться в соблюдении протоколов. "GMP – это надлежащая производственная практика. Это инспекция производственных объектов, предприятий, где вакцины производятся. Это необходимо, чтобы убедиться, что все стандарты и производственный контроль соответствуют требованиям", - заключил Свини.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз

Евросоюз может определить сроки одобрения "Спутника V" в ближайшие недели

15:33 12.05.2021 (обновлено: 16:06 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА надеется в ближайшие недели определиться с графиком одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил на брифинге в Амстердаме глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери.
"Идут проверки этой вакцины, мы должны собрать необходимую информацию. В ближайшие недели мы уже должны лучше понимать, каким будет график вероятного одобрения вакцины "Спутник V", - сказал он.
Брифинг транслировался на телеканале Евросоюза.
По словам главы рабочей группы ЕМА по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергуса Свини, "инспекции надлежащей клинической практики GCP клинических испытаний "Спутника V" были недавно проведены в России", а "инспекции надлежащей производственной практики (GMP) были начаты инспекторами ЕС". "Результаты обеих этих инспекций интегрируются в процесс оценки вакцины, которая ведет затем к принятию решения по продукту", - добавил представитель ЕМА.
Он пояснил, что "GCP или Надлежащая клиническая практика - это научный и этический стандарт проведенных клинических испытаний препарата". Инспекторы в ходе GCP-проверок посещают клиники и учреждения, где проходили испытания, чтобы убедиться, что этические стандарты соответствовали имеющейся в досье информации. Могут также использоваться беседы с людьми, которые были вовлечены в испытания, чтобы удостовериться в соблюдении протоколов. "GMP – это надлежащая производственная практика. Это инспекция производственных объектов, предприятий, где вакцины производятся. Это необходимо, чтобы убедиться, что все стандарты и производственный контроль соответствуют требованиям", - заключил Свини.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Евросоюз
 
 
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