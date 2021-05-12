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Сан-Марино планирует открыть вакцинный туризм со "Спутником V" 17 мая

Сан-Марино планирует открыть вакцинный туризм со "Спутником V" 17 мая

Республика Сан-Марино 17 мая планирует запустить кампанию для туристов, желающих привиться российской вакциной "Спутник V", заявил министр туризма Сан-Марино... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:05

2021-05-12T15:05

2021-05-12T15:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

европа

сан-марино

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РИМ, 12 мая - РИА Новости. Республика Сан-Марино 17 мая планирует запустить кампанию для туристов, желающих привиться российской вакциной "Спутник V", заявил министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати."Благодаря вакцине "Спутник V" сможем запустить кампанию по вакцинному туризму. Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, вакциной "Спутник V". План кампании готов, с 17 мая можем ее запустить", - сказал он на брифинге.Министр также добавил, что вакцинироваться двумя дозами желающие смогут максимум в течение 28 дней после прибытия в Сан-Марино, первую дозу необходимо получить в первую неделю.Во вторник РИА Новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино сообщили, что власти республики готовы открыть возможность для иностранных туристов, прежде всего итальянских, прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" при условии двух поездок в республику.В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Российская сторона готова поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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