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https://ria.ru/20210512/sputnik-1731964309.html
Сан-Марино планирует открыть вакцинный туризм со "Спутником V" 17 мая
Сан-Марино планирует открыть вакцинный туризм со "Спутником V" 17 мая
Республика Сан-Марино 17 мая планирует запустить кампанию для туристов, желающих привиться российской вакциной "Спутник V", заявил министр туризма Сан-Марино... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:05
2021-05-12T15:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
европа
сан-марино
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РИМ, 12 мая - РИА Новости. Республика Сан-Марино 17 мая планирует запустить кампанию для туристов, желающих привиться российской вакциной "Спутник V", заявил министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати."Благодаря вакцине "Спутник V" сможем запустить кампанию по вакцинному туризму. Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, вакциной "Спутник V". План кампании готов, с 17 мая можем ее запустить", - сказал он на брифинге.Министр также добавил, что вакцинироваться двумя дозами желающие смогут максимум в течение 28 дней после прибытия в Сан-Марино, первую дозу необходимо получить в первую неделю.Во вторник РИА Новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино сообщили, что власти республики готовы открыть возможность для иностранных туристов, прежде всего итальянских, прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" при условии двух поездок в республику.В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Российская сторона готова поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, европа, сан-марино, италия, в мире

Сан-Марино планирует открыть вакцинный туризм со "Спутником V" 17 мая

15:05 12.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РИМ, 12 мая - РИА Новости. Республика Сан-Марино 17 мая планирует запустить кампанию для туристов, желающих привиться российской вакциной "Спутник V", заявил министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати.
"Благодаря вакцине "Спутник V" сможем запустить кампанию по вакцинному туризму. Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, вакциной "Спутник V". План кампании готов, с 17 мая можем ее запустить", - сказал он на брифинге.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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Министр также добавил, что вакцинироваться двумя дозами желающие смогут максимум в течение 28 дней после прибытия в Сан-Марино, первую дозу необходимо получить в первую неделю.
Во вторник РИА Новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино сообщили, что власти республики готовы открыть возможность для иностранных туристов, прежде всего итальянских, прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" при условии двух поездок в республику.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Российская сторона готова поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма. В РФПИ отметили, что на пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЕвропаСан-МариноИталияВ мире
 
 
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