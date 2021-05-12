Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/sputnik-1731951381.html
"Спутник V" показал в Сан-Марино эффективность, близкую к ста процентам
"Спутник V" показал в Сан-Марино эффективность, близкую к ста процентам
Использование российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:16
2021-05-12T14:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
сан-марино
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_145:334:3191:2048_1920x0_80_0_0_d0704081cd0ae830b324b3c9c9fef733.jpg
РИМ, 12 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Использование российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных исследований, заявил государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.Он напомнил, что большая часть прививок в стране проведена при помощи "Спутника V", применение которого стало предметов двух исследований, проведенных властями Сан-Марино совместно с Университетом Болоньи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.Госсекретарь уточнил, что второе исследование связано с количественной и качественной оценкой антител в организме после вакцинации. "В настоящий момент у нас пока нет определенных данных, исследование все еще в процессе. Те данные, которые мы получили, говорят об эффективности вакцины "Спутник V", которая оказалась выше, чем опубликованные данные исследований в журнале Lancet и публикациях в других известных научных журналах. Таким образом, мы видим, что по прошествии трех недель после второй дозы вакцины эффективность "Спутника" близка к 100%", - сказал Чаватта на онлайн-пресс-конференции, посвященной кампании по вакцинации в Сан-Марино."В последнее время мы заняты проведением повторных уколов. В течение двух недель мы рассчитываем довести число жителей, получивших обе дозы, до 60%", - заявил Чаватта.Государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари в ходе брифинга выразил надежду, что республика сможет выпускать собственные сертификаты о вакцинации, которые будут соответствовать стандартам ЕС.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731879326.html
сан-марино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764493_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_012fe491d399d1dd4694f958f04b8b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, сан-марино, в мире

"Спутник V" показал в Сан-Марино эффективность, близкую к ста процентам

14:16 12.05.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 12 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Использование российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных исследований, заявил государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.
Он напомнил, что большая часть прививок в стране проведена при помощи "Спутника V", применение которого стало предметов двух исследований, проведенных властями Сан-Марино совместно с Университетом Болоньи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
08:20Распространение коронавируса
Российский посол рассказал о вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино
Госсекретарь уточнил, что второе исследование связано с количественной и качественной оценкой антител в организме после вакцинации. "В настоящий момент у нас пока нет определенных данных, исследование все еще в процессе. Те данные, которые мы получили, говорят об эффективности вакцины "Спутник V", которая оказалась выше, чем опубликованные данные исследований в журнале Lancet и публикациях в других известных научных журналах. Таким образом, мы видим, что по прошествии трех недель после второй дозы вакцины эффективность "Спутника" близка к 100%", - сказал Чаватта на онлайн-пресс-конференции, посвященной кампании по вакцинации в Сан-Марино.
"В последнее время мы заняты проведением повторных уколов. В течение двух недель мы рассчитываем довести число жителей, получивших обе дозы, до 60%", - заявил Чаватта.
Государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари в ходе брифинга выразил надежду, что республика сможет выпускать собственные сертификаты о вакцинации, которые будут соответствовать стандартам ЕС.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetСан-МариноВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
Лента новостейМолния