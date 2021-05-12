https://ria.ru/20210512/sputnik-1731951381.html
"Спутник V" показал в Сан-Марино эффективность, близкую к ста процентам
"Спутник V" показал в Сан-Марино эффективность, близкую к ста процентам
Использование российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:16
2021-05-12T14:16
2021-05-12T14:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
сан-марино
в мире
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РИМ, 12 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Использование российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных исследований, заявил государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.Он напомнил, что большая часть прививок в стране проведена при помощи "Спутника V", применение которого стало предметов двух исследований, проведенных властями Сан-Марино совместно с Университетом Болоньи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.Госсекретарь уточнил, что второе исследование связано с количественной и качественной оценкой антител в организме после вакцинации. "В настоящий момент у нас пока нет определенных данных, исследование все еще в процессе. Те данные, которые мы получили, говорят об эффективности вакцины "Спутник V", которая оказалась выше, чем опубликованные данные исследований в журнале Lancet и публикациях в других известных научных журналах. Таким образом, мы видим, что по прошествии трех недель после второй дозы вакцины эффективность "Спутника" близка к 100%", - сказал Чаватта на онлайн-пресс-конференции, посвященной кампании по вакцинации в Сан-Марино."В последнее время мы заняты проведением повторных уколов. В течение двух недель мы рассчитываем довести число жителей, получивших обе дозы, до 60%", - заявил Чаватта.Государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари в ходе брифинга выразил надежду, что республика сможет выпускать собственные сертификаты о вакцинации, которые будут соответствовать стандартам ЕС.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, сан-марино, в мире
РИМ, 12 мая - РИА Новости, Александр Логунов.
Использование российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино
показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных исследований, заявил государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.
Он напомнил, что большая часть прививок в стране проведена при помощи "Спутника V", применение которого стало предметов двух исследований, проведенных властями Сан-Марино совместно с Университетом Болоньи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.
Госсекретарь уточнил, что второе исследование связано с количественной и качественной оценкой антител в организме после вакцинации. "В настоящий момент у нас пока нет определенных данных, исследование все еще в процессе. Те данные, которые мы получили, говорят об эффективности вакцины "Спутник V", которая оказалась выше, чем опубликованные данные исследований в журнале Lancet и публикациях в других известных научных журналах. Таким образом, мы видим, что по прошествии трех недель после второй дозы вакцины эффективность "Спутника" близка к 100%", - сказал Чаватта на онлайн-пресс-конференции, посвященной кампании по вакцинации в Сан-Марино.
"В последнее время мы заняты проведением повторных уколов. В течение двух недель мы рассчитываем довести число жителей, получивших обе дозы, до 60%", - заявил Чаватта.
Государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари в ходе брифинга выразил надежду, что республика сможет выпускать собственные сертификаты о вакцинации, которые будут соответствовать стандартам ЕС.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet
(91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и НИЦ Гамалеи.