https://ria.ru/20210512/sputnik-1731951381.html

"Спутник V" показал в Сан-Марино эффективность, близкую к ста процентам

"Спутник V" показал в Сан-Марино эффективность, близкую к ста процентам

Использование российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:16

2021-05-12T14:16

2021-05-12T14:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

сан-марино

в мире

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РИМ, 12 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Использование российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных исследований, заявил государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.Он напомнил, что большая часть прививок в стране проведена при помощи "Спутника V", применение которого стало предметов двух исследований, проведенных властями Сан-Марино совместно с Университетом Болоньи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.Госсекретарь уточнил, что второе исследование связано с количественной и качественной оценкой антител в организме после вакцинации. "В настоящий момент у нас пока нет определенных данных, исследование все еще в процессе. Те данные, которые мы получили, говорят об эффективности вакцины "Спутник V", которая оказалась выше, чем опубликованные данные исследований в журнале Lancet и публикациях в других известных научных журналах. Таким образом, мы видим, что по прошествии трех недель после второй дозы вакцины эффективность "Спутника" близка к 100%", - сказал Чаватта на онлайн-пресс-конференции, посвященной кампании по вакцинации в Сан-Марино."В последнее время мы заняты проведением повторных уколов. В течение двух недель мы рассчитываем довести число жителей, получивших обе дозы, до 60%", - заявил Чаватта.Государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари в ходе брифинга выразил надежду, что республика сможет выпускать собственные сертификаты о вакцинации, которые будут соответствовать стандартам ЕС.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210512/vaktsina-1731879326.html

сан-марино

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, сан-марино, в мире