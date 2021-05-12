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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210512/sovremennik-1731990743.html
"Современник" один раз покажет спектакль "Вечно живые. История в лицах"
"Современник" один раз покажет спектакль "Вечно живые. История в лицах"
Одним из событий празднования 65-летия театра "Современник" станет показ 15 мая спектакля "Вечно живые. История в лицах", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:01
2021-05-12T17:00
культура
театр
новости культуры
игорь золотовицкий
михаил дурненков
виктор рыжаков
современник (театр)
олег ефремов
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Одним из событий празднования 65-летия театра "Современник" станет показ 15 мая спектакля "Вечно живые. История в лицах", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."15 мая на Основной сцене покажут спектакль, осмысляющий уникальный факт истории - рождение "Современника". Голоса истории: основателей, артистов, сотрудников, друзей театра и всех тех, кто является неотъемлемой частью его биографии, в одну особую художественную ткань спектакля соединили драматург Михаил Дурненков и режиссер Виктор Рыжаков", - говорится в сообщении.В основе проекта – архивные материалы: стенограммы заседаний худсовета "Современника", воспоминания артистов, тексты тех, кто был непосредственными участниками становления театра. Отправная точка художественного поиска и вдохновения для спектакля – легендарная постановка "Вечно живые" Олега Ефремова."Вечно живые. История в лицах" соберет на сцене практически всю труппу театра, а также двух приглашенных артистов – Игоря Золотовицкого и Павла Табакова."Современник" отметил свой юбилей 15 апреля.
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театр, новости культуры, игорь золотовицкий, михаил дурненков , виктор рыжаков, современник (театр), олег ефремов

"Современник" один раз покажет спектакль "Вечно живые. История в лицах"

17:01 12.05.2021
 
© Фото : архив театра СовременникИгорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые"
Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле Вечно живые - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : архив театра Современник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Одним из событий празднования 65-летия театра "Современник" станет показ 15 мая спектакля "Вечно живые. История в лицах", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"15 мая на Основной сцене покажут спектакль, осмысляющий уникальный факт истории - рождение "Современника". Голоса истории: основателей, артистов, сотрудников, друзей театра и всех тех, кто является неотъемлемой частью его биографии, в одну особую художественную ткань спектакля соединили драматург Михаил Дурненков и режиссер Виктор Рыжаков", - говорится в сообщении.
В основе проекта – архивные материалы: стенограммы заседаний худсовета "Современника", воспоминания артистов, тексты тех, кто был непосредственными участниками становления театра. Отправная точка художественного поиска и вдохновения для спектакля – легендарная постановка "Вечно живые" Олега Ефремова.
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкМосковский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
Актеры Олег Ефремов и Игорь Кваша в спектакле Вечно живые
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Московский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
© Фото : архив театра СовременникИгорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые" театра "Современник"
Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле Вечно живые
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Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые" театра "Современник"
© Фото : архив театра Современник
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Вечно живые", поставленного по пьесе Виктора Розова. Вероника - актриса Людмила Крылова, Бороздин - актер Петр Щербаков. Московский театр "Современник".
Сцена из спектакля Вечно живые, поставленного по пьесе В.Розова. Вероника - актриса Л.Крылова, Бороздин - актер П.Щербаков
3 из 3
Сцена из спектакля "Вечно живые", поставленного по пьесе Виктора Розова. Вероника - актриса Людмила Крылова, Бороздин - актер Петр Щербаков. Московский театр "Современник".
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
1 из 3
Московский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
2 из 3
Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые" театра "Современник"
© Фото : архив театра Современник
3 из 3
Сцена из спектакля "Вечно живые", поставленного по пьесе Виктора Розова. Вероника - актриса Людмила Крылова, Бороздин - актер Петр Щербаков. Московский театр "Современник".
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
"Вечно живые. История в лицах" соберет на сцене практически всю труппу театра, а также двух приглашенных артистов – Игоря Золотовицкого и Павла Табакова.
"Современник" отметил свой юбилей 15 апреля.
Посетитель на выставке Современник. Начало в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр Современник представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра. - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 15:48Культура
В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра "Современник"
 
КультураТеатрНовости культурыИгорь ЗолотовицкийМихаил ДурненковВиктор РыжаковСовременник (театр)Олег Ефремов
 
 
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