https://ria.ru/20210512/sovremennik-1731990743.html

"Современник" один раз покажет спектакль "Вечно живые. История в лицах"

"Современник" один раз покажет спектакль "Вечно живые. История в лицах"

Одним из событий празднования 65-летия театра "Современник" станет показ 15 мая спектакля "Вечно живые. История в лицах", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:01

2021-05-12T17:01

2021-05-12T17:00

культура

театр

новости культуры

игорь золотовицкий

михаил дурненков

виктор рыжаков

современник (театр)

олег ефремов

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Одним из событий празднования 65-летия театра "Современник" станет показ 15 мая спектакля "Вечно живые. История в лицах", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."15 мая на Основной сцене покажут спектакль, осмысляющий уникальный факт истории - рождение "Современника". Голоса истории: основателей, артистов, сотрудников, друзей театра и всех тех, кто является неотъемлемой частью его биографии, в одну особую художественную ткань спектакля соединили драматург Михаил Дурненков и режиссер Виктор Рыжаков", - говорится в сообщении.В основе проекта – архивные материалы: стенограммы заседаний худсовета "Современника", воспоминания артистов, тексты тех, кто был непосредственными участниками становления театра. Отправная точка художественного поиска и вдохновения для спектакля – легендарная постановка "Вечно живые" Олега Ефремова."Вечно живые. История в лицах" соберет на сцене практически всю труппу театра, а также двух приглашенных артистов – Игоря Золотовицкого и Павла Табакова."Современник" отметил свой юбилей 15 апреля.

https://ria.ru/20210428/sovremennik-1730317625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, игорь золотовицкий, михаил дурненков , виктор рыжаков, современник (театр), олег ефремов