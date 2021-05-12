"Современник" один раз покажет спектакль "Вечно живые. История в лицах"
© Фото : архив театра СовременникИгорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые"
© Фото : архив театра Современник
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Одним из событий празднования 65-летия театра "Современник" станет показ 15 мая спектакля "Вечно живые. История в лицах", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"15 мая на Основной сцене покажут спектакль, осмысляющий уникальный факт истории - рождение "Современника". Голоса истории: основателей, артистов, сотрудников, друзей театра и всех тех, кто является неотъемлемой частью его биографии, в одну особую художественную ткань спектакля соединили драматург Михаил Дурненков и режиссер Виктор Рыжаков", - говорится в сообщении.
В основе проекта – архивные материалы: стенограммы заседаний худсовета "Современника", воспоминания артистов, тексты тех, кто был непосредственными участниками становления театра. Отправная точка художественного поиска и вдохновения для спектакля – легендарная постановка "Вечно живые" Олега Ефремова.
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкМосковский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
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Московский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
© Фото : архив театра СовременникИгорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые" театра "Современник"
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Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые" театра "Современник"
© Фото : архив театра Современник
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Вечно живые", поставленного по пьесе Виктора Розова. Вероника - актриса Людмила Крылова, Бороздин - актер Петр Щербаков. Московский театр "Современник".
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Сцена из спектакля "Вечно живые", поставленного по пьесе Виктора Розова. Вероника - актриса Людмила Крылова, Бороздин - актер Петр Щербаков. Московский театр "Современник".
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Московский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
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Игорь Кваша, Лилия Толмачева и Олег Ефремов в спектакле "Вечно живые" театра "Современник"
© Фото : архив театра Современник
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Сцена из спектакля "Вечно живые", поставленного по пьесе Виктора Розова. Вероника - актриса Людмила Крылова, Бороздин - актер Петр Щербаков. Московский театр "Современник".
"Вечно живые. История в лицах" соберет на сцене практически всю труппу театра, а также двух приглашенных артистов – Игоря Золотовицкого и Павла Табакова.
"Современник" отметил свой юбилей 15 апреля.