https://ria.ru/20210512/solsberi-1731922981.html

Пострадавший в Солсбери экс-полицейский подал иск из-за полученной травмы

Пострадавший в Солсбери экс-полицейский подал иск из-за полученной травмы

Бывший полицейский Ник Бейли, пострадавший при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, подал иск в отношении полиции РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:22

2021-05-12T12:22

2021-05-12T12:22

солсбери

сергей скрипаль

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший полицейский Ник Бейли, пострадавший при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, подал иск в отношении полиции в связи с "несчастным случаем на рабочем месте", сообщает издание Mirror cо ссылкой на адвоката."Наш клиент пережил травму, которая привела к разрушительным последствиям для его семьи и вынудила его покинуть работу, которую он любил", - заявил юрист бывшего сотрудника полиции Патрик Магуайер.Иск от имени Бейли против начальника полиции Уилтшира Кира Притчарда был подан в суд в мае, точная дата не указывается. Как отмечает издание, в декабре супруга эк-полицейского заявляла, что она по-прежнему "борется за часть его пенсии".После того, как Бейли "вступил в контакт" с отравляющим веществом во время обыска дома Скрипаля в марте 2018 года, он 17 дней провел в больнице. После этого он вернулся на службу, но в октябре прошлого года ушел в отставку по медицинским показаниям.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20210310/solsberi-1600686757.html

https://ria.ru/20201017/solsberi-1580301532.html

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солсбери, сергей скрипаль, скотленд-ярд, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, великобритания, в мире