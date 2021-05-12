https://ria.ru/20210512/sochi-1731997590.html
Спасатели в Сочи эвакуировали туристов из 200-метрового каньона
Спасатели в Сочи эвакуировали туристов из 200-метрового каньона
Спасатели в Сочи с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристов из 200-метрового каньона, сообщили в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:28
2021-05-12T17:28
2021-05-12T17:28
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СОЧИ, 12 мая — РИА Новости. Спасатели в Сочи с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристов из 200-метрового каньона, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.Уточняется, что инцидент произошел вечером 11 мая. Оперативному дежурному поступил звонок от мужчины, который рассказал, что во время прохождения каньонинга по руслу реки Большая Хоста их снаряжение унесло сильным течением, в результате чего он и его жена самостоятельно выбраться из ущелья не могут."Спустившись в каньон, спасатели произвели поиск и обнаружили пару в русле реки на территории рекреационного объекта "Белые скалы". С помощью альпинистского снаряжения и мотолебедки спасатели эвакуировали туристов из каньона высотой около 200 метров на берег", — говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе, далее медик отряда оказала туристам необходимую помощь. После чего пару – жителей города Москвы – вывезли в городскую черту. На месте происшествия работали 13 сотрудников ЮРПСО МЧС России.
https://ria.ru/20200907/turisty-1576870745.html
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туристы, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи
СОЧИ, 12 мая — РИА Новости. Спасатели в Сочи с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристов из 200-метрового каньона, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 11 мая. Оперативному дежурному поступил звонок от мужчины, который рассказал, что во время прохождения каньонинга по руслу реки Большая Хоста их снаряжение унесло сильным течением, в результате чего он и его жена самостоятельно выбраться из ущелья не могут.
"Спустившись в каньон, спасатели произвели поиск и обнаружили пару в русле реки на территории рекреационного объекта "Белые скалы". С помощью альпинистского снаряжения и мотолебедки спасатели эвакуировали туристов из каньона высотой около 200 метров на берег", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, далее медик отряда оказала туристам необходимую помощь. После чего пару – жителей города Москвы – вывезли в городскую черту. На месте происшествия работали 13 сотрудников ЮРПСО МЧС России.