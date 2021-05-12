https://ria.ru/20210512/sobstvennost-1731958073.html

Времена коллективной собственности прошли, заявил Мишустин

Времена коллективной собственности прошли, заявил Мишустин

Времена коллективной собственности прошли, если вести речь о народных предприятиях, надо законодательно определиться с этим понятием, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:38

2021-05-12T14:38

2021-05-12T14:38

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Времена коллективной собственности прошли, если вести речь о народных предприятиях, надо законодательно определиться с этим понятием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Я глубоко уважаю труд, о котором вы говорите, людей, рабочих, но у нас времена коллективной государственной собственности прошли, и сейчас по форме собственности есть определенные соответствующие правила, по которым мы регистрируем компании", - сказал Мишустин во время выступления в Госдуме, отвечая на предложение парламентариев о поддержке народных предприятий.По словам премьера, если говорить в терминах законодательства, то понятие народного предприятия "нужно тогда как-то покрасить"."То есть, в едином реестре юридических лиц тогда нужно делать определение и смотреть закон о государственной регистрации юридических лиц, потому что иначе не получается. Потому что народные предприятия, они образуются по форме собственности не потому, что там работают коммунисты или члены других фракций, и в этом смысле я просил бы, чтобы мы четко определились по понятиям", - добавил он.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731943123.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика