Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210512/slava-1732019360.html
Тина Тернер и Jay-Z избраны в Зал славы рок-н-ролла
Тина Тернер и Jay-Z избраны в Зал славы рок-н-ролла
Американские исполнители Тина Тернер и Jay-Z включены в Зал славы рок-н-ролла, сообщается на сайте Зала. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:02
2021-05-12T19:02
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
foo fighters
iron maiden
тина тернер
кливленд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103450/34/1034503403_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c338f0d6282a1414e10671cfd0a9135d.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американские исполнители Тина Тернер и Jay-Z включены в Зал славы рок-н-ролла, сообщается на сайте Зала.Вместе с ними такой же чести удостоились Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен, а также рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters.Отборочный комитет принял это решение после рассмотрения 16 кандидатур. За право быть включенным в Зал славы рок-н-ролла боролись, в том числе, Iron Maiden и New York Dolls.Тина Тернер и Кэрол Кинг удостоились этой чести во второй раз. Так, Кинг была впервые отмечена в 1990 году (за написание песен), а Тернер - вместе со своим партнером по дуэту Айком - в 1991 году.Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла состоится в Кливленде (штат Огайо) 30 октября.
https://ria.ru/20200116/1563489640.html
кливленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/103450/34/1034503403_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_cc9a3b203b5d0f8d937dbce79daa5eb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, foo fighters, iron maiden, тина тернер, кливленд

Тина Тернер и Jay-Z избраны в Зал славы рок-н-ролла

19:02 12.05.2021
 
© AP Photo / Steffen SchmidtАмериканская певица Тина Тернер выступает в Цюрихе. 2009 год
Американская певица Тина Тернер выступает в Цюрихе. 2009 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Steffen Schmidt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американские исполнители Тина Тернер и Jay-Z включены в Зал славы рок-н-ролла, сообщается на сайте Зала.
Вместе с ними такой же чести удостоились Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен, а также рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters.
Отборочный комитет принял это решение после рассмотрения 16 кандидатур. За право быть включенным в Зал славы рок-н-ролла боролись, в том числе, Iron Maiden и New York Dolls.
Тина Тернер и Кэрол Кинг удостоились этой чести во второй раз. Так, Кинг была впервые отмечена в 1990 году (за написание песен), а Тернер - вместе со своим партнером по дуэту Айком - в 1991 году.
Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла состоится в Кливленде (штат Огайо) 30 октября.
Американская певица Уитни Хьюстон - РИА Новости, 1920, 16.01.2020
16 января 2020, 13:19Культура
Уитни Хьюстон и Depeche Mode включили в Зал славы рок-н-ролла
 
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесFoo FightersIron MaidenТина ТернерКливленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
Лента новостейМолния