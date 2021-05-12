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Тина Тернер и Jay-Z избраны в Зал славы рок-н-ролла
Тина Тернер и Jay-Z избраны в Зал славы рок-н-ролла
Американские исполнители Тина Тернер и Jay-Z включены в Зал славы рок-н-ролла, сообщается на сайте Зала. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:02
2021-05-12T19:02
2021-05-12T19:02
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американские исполнители Тина Тернер и Jay-Z включены в Зал славы рок-н-ролла, сообщается на сайте Зала.Вместе с ними такой же чести удостоились Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен, а также рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters.Отборочный комитет принял это решение после рассмотрения 16 кандидатур. За право быть включенным в Зал славы рок-н-ролла боролись, в том числе, Iron Maiden и New York Dolls.Тина Тернер и Кэрол Кинг удостоились этой чести во второй раз. Так, Кинг была впервые отмечена в 1990 году (за написание песен), а Тернер - вместе со своим партнером по дуэту Айком - в 1991 году.Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла состоится в Кливленде (штат Огайо) 30 октября.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, foo fighters, iron maiden, тина тернер, кливленд
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Американские исполнители Тина Тернер и Jay-Z включены в Зал славы рок-н-ролла, сообщается
на сайте Зала.
Вместе с ними такой же чести удостоились Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен, а также рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters.
Отборочный комитет принял это решение после рассмотрения 16 кандидатур. За право быть включенным в Зал славы рок-н-ролла боролись, в том числе, Iron Maiden и New York Dolls.
Тина Тернер и Кэрол Кинг удостоились этой чести во второй раз. Так, Кинг была впервые отмечена в 1990 году (за написание песен), а Тернер - вместе со своим партнером по дуэту Айком - в 1991 году.
Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла состоится в Кливленде (штат Огайо) 30 октября.