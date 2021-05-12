https://ria.ru/20210512/siriya-1731868334.html

Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов

Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов

Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с 23 апреля ликвидировали на территории Сирии 338 террористов, сообщил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T01:06

2021-05-12T01:06

2021-05-12T02:01

война в сирии

россия

воздушно-космические силы россии

сирия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с 23 апреля ликвидировали на территории Сирии 338 террористов, сообщил журналистам представитель российской группировки войск (сил) в САР.Российский военный добавил, что "благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирийской Арабской Республики".Представитель группировки войск РФ уточнил, что было обнаружено 26 схронов боевиков, более 21,5 тонны боеприпасов, а также 7 тонн материальных средств и другого имущества террористов.Инженерными подразделениями сирийских вооруженных сил проведена проверка 2530 км автомобильных дорог и 865 строений, разминировано три участка местности.

https://ria.ru/20210507/siriya-1731358147.html

https://ria.ru/20210505/siriya-1731185968.html

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россия, воздушно-космические силы россии, сирия, в мире