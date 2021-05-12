https://ria.ru/20210512/siriya-1731868334.html
Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с 23 апреля ликвидировали на территории Сирии 338 террористов, сообщил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T01:06
2021-05-12T01:06
2021-05-12T02:01
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с 23 апреля ликвидировали на территории Сирии 338 террористов, сообщил журналистам представитель российской группировки войск (сил) в САР.Российский военный добавил, что "благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирийской Арабской Республики".Представитель группировки войск РФ уточнил, что было обнаружено 26 схронов боевиков, более 21,5 тонны боеприпасов, а также 7 тонн материальных средств и другого имущества террористов.Инженерными подразделениями сирийских вооруженных сил проведена проверка 2530 км автомобильных дорог и 865 строений, разминировано три участка местности.
https://ria.ru/20210507/siriya-1731358147.html
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС
) РФ
с 23 апреля ликвидировали на территории Сирии
338 террористов, сообщил журналистам представитель российской группировки войск (сил) в САР.
"Подразделения сирийских правительственных сил при поддержке ВКС России продолжают разведывательно-поисковые действия в Сирийской пустыне. С 23 апреля ликвидировано 338 и задержано 44 боевика террористических группировок, захвачено 20 и выведено из строя шесть единиц техники, уничтожено 38 объектов и 45 укрытий", - сказал представитель российской группировки войск.
Российский военный добавил, что "благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирийской Арабской Республики".
Представитель группировки войск РФ уточнил, что было обнаружено 26 схронов боевиков, более 21,5 тонны боеприпасов, а также 7 тонн материальных средств и другого имущества террористов.
Инженерными подразделениями сирийских вооруженных сил проведена проверка 2530 км автомобильных дорог и 865 строений, разминировано три участка местности.