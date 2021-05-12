https://ria.ru/20210512/sinagoga-1732028936.html

Синагога в Москве усилила охрану из-за конфликта на Ближнем Востоке

Синагога в Москве усилила охрану из-за конфликта на Ближнем Востоке

В московской еврейской общине в Марьиной Роще приняты все меры безопасности на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:06

2021-05-12T20:06

2021-05-12T20:06

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В московской еврейской общине в Марьиной Роще приняты все меры безопасности на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.Ранее сообщалось, что в Германии усиливают охрану синагог на фоне обострения на Ближнем Востоке. Полиция Бонна усилила охрану после беспорядков, произошедших во вторник вечером. В Берлине синагоги традиционно находятся под охраной, сообщалось, что на акции в поддержку Палестины пострадали полицейские. В Мюнстере охрана синагоги переведена в круглосуточный режим."Все необходимые меры по охране еврейской общины в Марьиной Роще в Москве приняты, охрана продолжает обеспечивать безопасность", - сообщили в пресс-службе, выразив надежду, что все меры так и останутся профилактическими.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа.

https://ria.ru/20210512/sinagoga-1731910233.html

https://ria.ru/20210512/izrail-1732024250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берл лазар, москва, восточный иерусалим, берлин (город), в мире