Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210512/sinagoga-1732028936.html
Синагога в Москве усилила охрану из-за конфликта на Ближнем Востоке
Синагога в Москве усилила охрану из-за конфликта на Ближнем Востоке
В московской еврейской общине в Марьиной Роще приняты все меры безопасности на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:06
2021-05-12T20:06
религия и мировоззрение
берл лазар
москва
восточный иерусалим
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/100546/14/1005461434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecba1a665a836a8ed4f5ef1ee1942f6b.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В московской еврейской общине в Марьиной Роще приняты все меры безопасности на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.Ранее сообщалось, что в Германии усиливают охрану синагог на фоне обострения на Ближнем Востоке. Полиция Бонна усилила охрану после беспорядков, произошедших во вторник вечером. В Берлине синагоги традиционно находятся под охраной, сообщалось, что на акции в поддержку Палестины пострадали полицейские. В Мюнстере охрана синагоги переведена в круглосуточный режим."Все необходимые меры по охране еврейской общины в Марьиной Роще в Москве приняты, охрана продолжает обеспечивать безопасность", - сообщили в пресс-службе, выразив надежду, что все меры так и останутся профилактическими.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа.
https://ria.ru/20210512/sinagoga-1731910233.html
https://ria.ru/20210512/izrail-1732024250.html
москва
восточный иерусалим
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/100546/14/1005461434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf7a8e1ae34018ea80482816c3876ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
берл лазар, москва, восточный иерусалим, берлин (город), в мире

Синагога в Москве усилила охрану из-за конфликта на Ближнем Востоке

20:06 12.05.2021
 
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкРаввин Горин Борух
Раввин Горин Борух - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В московской еврейской общине в Марьиной Роще приняты все меры безопасности на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.
Ранее сообщалось, что в Германии усиливают охрану синагог на фоне обострения на Ближнем Востоке. Полиция Бонна усилила охрану после беспорядков, произошедших во вторник вечером. В Берлине синагоги традиционно находятся под охраной, сообщалось, что на акции в поддержку Палестины пострадали полицейские. В Мюнстере охрана синагоги переведена в круглосуточный режим.
Звезда Давида - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 11:28Религия и мировоззрение
В Германии атаковали синагогу
"Все необходимые меры по охране еврейской общины в Марьиной Роще в Москве приняты, охрана продолжает обеспечивать безопасность", - сообщили в пресс-службе, выразив надежду, что все меры так и останутся профилактическими.
В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 19:30
МИД Израиля назвал обстрелы ХАМАС запланированной террористической атакой
 
Религия и мировоззрениеБерл ЛазарМоскваВосточный ИерусалимБерлин (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
Лента новостейМолния