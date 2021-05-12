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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210512/sinagoga-1731910233.html
В Германии атаковали синагогу
В Германии атаковали синагогу
Полиция Бонна усилила охрану местной синагоги после беспорядков, несколько человек задержаны, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:28
2021-05-12T11:28
религия и мировоззрение
бонн
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Полиция Бонна усилила охрану местной синагоги после беспорядков, несколько человек задержаны, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В настоящее время охрана синагоги, которая была организована и ранее, усилена", - заявил представитель полиции Бонна, уточнив, что не может рассказать детали полицейской операции "из стратегических соображений".По словам полицейского, во вторник вечером несколько молодых людей "атаковали вход в синагогу" и развели там огонь. Прибывшие на место полицейские установили, что стекла на входной двери разбиты, там же были обнаружены листовки, предположительно, на арабском языке. Напротив синагоги был обнаружен бело-синий флаг, который, предположительно, был подожжен злоумышленниками. На прилежащих улицах полицией были остановлены для проверки документов и временно задержаны двое двадцатилетних молодых людей. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого 24 лет. Автомобиль, на котором предположительно передвигались подозреваемые, также обнаружен.В связи с инцидентом возле синагоги в Бонне полиция Бонна разыскивает еще одну подозреваемую - девушку 18-22 лет в темной одежке, волосы уложены в косу. Свидетелей, видевших ее, просят связаться с полицией.В свою очередь в Берлине усилили охрану синагог на фоне антиизраильских протестов. В полиции Берлина отметили, что единственные правонарушения в ходе антиизраильских протестов в Берлине зафиксированы пока на демонстрации 9 мая в районе Нойкельн, десять человек были задержаны. В акции приняли участие около 900 человек, полиция многократно призывала демонстрантов соблюдать санитарные правила - надеть защитные маски и держать дистанцию между людьми в полтора метра. Группа подростков и молодых людей после официального завершения акции атаковала представителей полиции в районе станции метро Херманнплац. Они забрасывали полицейских пустыми бутылками и камнями, в ответ был применен перечный спрей. В ходе операции пострадали 16 сотрудников, сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html
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бонн, берлин (город), в мире

В Германии атаковали синагогу

11:28 12.05.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗвезда Давида
Звезда Давида - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Полиция Бонна усилила охрану местной синагоги после беспорядков, несколько человек задержаны, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время охрана синагоги, которая была организована и ранее, усилена", - заявил представитель полиции Бонна, уточнив, что не может рассказать детали полицейской операции "из стратегических соображений".
По словам полицейского, во вторник вечером несколько молодых людей "атаковали вход в синагогу" и развели там огонь. Прибывшие на место полицейские установили, что стекла на входной двери разбиты, там же были обнаружены листовки, предположительно, на арабском языке. Напротив синагоги был обнаружен бело-синий флаг, который, предположительно, был подожжен злоумышленниками. На прилежащих улицах полицией были остановлены для проверки документов и временно задержаны двое двадцатилетних молодых людей. Позже полиция задержала еще одного подозреваемого 24 лет. Автомобиль, на котором предположительно передвигались подозреваемые, также обнаружен.
В связи с инцидентом возле синагоги в Бонне полиция Бонна разыскивает еще одну подозреваемую - девушку 18-22 лет в темной одежке, волосы уложены в косу. Свидетелей, видевших ее, просят связаться с полицией.
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В свою очередь в Берлине усилили охрану синагог на фоне антиизраильских протестов. В полиции Берлина отметили, что единственные правонарушения в ходе антиизраильских протестов в Берлине зафиксированы пока на демонстрации 9 мая в районе Нойкельн, десять человек были задержаны. В акции приняли участие около 900 человек, полиция многократно призывала демонстрантов соблюдать санитарные правила - надеть защитные маски и держать дистанцию между людьми в полтора метра. Группа подростков и молодых людей после официального завершения акции атаковала представителей полиции в районе станции метро Херманнплац. Они забрасывали полицейских пустыми бутылками и камнями, в ответ был применен перечный спрей. В ходе операции пострадали 16 сотрудников, сказали в пресс-службе.
 
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