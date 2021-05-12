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В России введут переходный период для регистрации M2M сим-карт
В России введут переходный период для регистрации M2M сим-карт
Минцифры России введет переходный период в течение трех месяцев для возможности регистрации операторами связи М2М сим-карт (специальных сим-карт... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T04:48
2021-05-12T04:48
2021-05-12T10:20
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общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Минцифры России введет переходный период в течение трех месяцев для возможности регистрации операторами связи М2М сим-карт (специальных сим-карт machine-to-machine, которые позволяют удаленно контролировать работу различных систем. — Прим. ред.) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях сим-карт.В среду газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на отзывы операторов связи к поправкам к закону "О связи", что в самой ЕСИА возможность вносить сведения о пользователях сим-карт до сих пор не реализована.Как пишет газета, операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября, но эта отсрочка не распространяется на сим-карты, уже используемые в устройствах. Операторы предложили предусмотреть переходный период для регистрации действующих пользователей М2М сим-карт, отмечает издание.В Минцифры сообщили, что ведомство приняло решение ввести переходный период для регистрации М2М сим-карт. "С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства Российской Федерации будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА", — прокомментировали в пресс-службе.Кроме того, россияне смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала Госуслуг. "Минцифры России ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия", — резюмировали в министерстве.
https://ria.ru/20200821/sim-1576072297.html
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россия, общество
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Минцифры России
введет переходный период в течение трех месяцев для возможности регистрации операторами связи М2М сим-карт (специальных сим-карт machine-to-machine, которые позволяют удаленно контролировать работу различных систем. — Прим. ред.) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях сим-карт.
В среду газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на отзывы операторов связи к поправкам к закону "О связи", что в самой ЕСИА возможность вносить сведения о пользователях сим-карт до сих пор не реализована.
Как пишет газета, операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября, но эта отсрочка не распространяется на сим-карты, уже используемые в устройствах. Операторы предложили предусмотреть переходный период для регистрации действующих пользователей М2М сим-карт, отмечает издание.
В Минцифры сообщили, что ведомство приняло решение ввести переходный период для регистрации М2М сим-карт. "С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства Российской Федерации будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА", — прокомментировали в пресс-службе.
Кроме того, россияне смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала Госуслуг. "Минцифры России ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия", — резюмировали в министерстве.