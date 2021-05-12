https://ria.ru/20210512/shvetsiya-1732000677.html

Посол Швеции выразила соболезнования семьям погибших в школе в Казани

Посол Швеции выразила соболезнования семьям погибших в школе в Казани

Посол Швеции в России Малена Мард приехала к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнование родственникам погибших и пострадавших в школе в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:44

2021-05-12T17:44

2021-05-12T17:44

стрельба в школе в казани

россия

малена мард

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

швеция

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Светлана Задера. Посол Швеции в России Малена Мард приехала к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнование родственникам погибших и пострадавших в школе в Казани.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

швеция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, малена мард, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, швеция, в мире