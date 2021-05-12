https://ria.ru/20210512/shkola-1731870214.html

Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе

Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе

Жители Казани, которые до ночи остаются у школы у школы №175, где 11 мая произошла стрельба, рассказали корреспонденту РИА Новости, что не могли остаться дома в РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T02:00

2021-05-12T02:00

2021-05-12T02:00

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Жители Казани, которые до ночи остаются у школы у школы №175, где 11 мая произошла стрельба, рассказали корреспонденту РИА Новости, что не могли остаться дома в такой день и пришли почтить память погибших.Другая женщина у здания школы рассказала, что пришла возложить цветы, чтобы о погибших осталась добрая память."У нас у самих двое детей, мы скорбим, очень близко к сердцу эту трагедию приняли... Ужасно, когда ребёнка отправляешь в школу, а он не возвращается. Будем помнить, скорбить", - сказала она."Трагедия для всей страны, для всего города. Это общая боль", - добавил её муж."Это большая трагедия для всех, для всей нашей страны в принципе. Невозможно это пропустить. Я считаю, что после такого инцидента в принципе школа не должна работать, здесь должен находиться полноценный мемориал, как дань уважения всем, кто проявил мужество здесь", - рассказал молодой человек, также пришедший возложить цветы к стихийному мемориалу.Многие люди, пришедшие к школе, никак с ней не связаны - их дети в ней не учились, не было и знакомых из неё.

https://ria.ru/20210512/kazan-1731868469.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия