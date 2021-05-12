https://ria.ru/20210512/seld-1731867066.html

На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди

На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди

Массовый выброс тихоокеанской сельди произошел во вторник на Сахалине, сообщил РИА Новости руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T00:43

2021-05-12T00:43

2021-05-12T00:43

сахалин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154868/67/1548686783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_756e84e95c14428fd143abd577a0e473.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая - РИА Новости. Массовый выброс тихоокеанской сельди произошел во вторник на Сахалине, сообщил РИА Новости руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.По его словам, гигантский косяк рыбы подошел на берег в Макаровском районе, рядом с поселком Восточное. "Очевидцы сообщают, что косяк достигал в длину по берегу не менее 4 километров", - сказал Лисицын.По его словам, в ширину на берегу косяк растянулся на 500 метров. "Часть рыбы была просто выдавлена на берег", - добавил Лисицын.По мнению эколога, это нормальное явление. Это значит, что уникальная по потенциалу своей численности сахалино-хоккайдская популяция тихоокеанской сельди действительно восстанавливается после многих десятилетий глубокой депрессии.В начале и в конце апреля похожие выбросы тихоокеанской сельди наблюдались на западном побережье и крайнем юго-востоке Сахалина. Это явление, по словам ученых, наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу. Ситуация с массовым выбросом сельди является обычным явлением для рыбы после нереста, запасы этого вида увеличиваются.Такие выбросы, и в гораздо больших масштабах, регулярно происходили в прошлом веке, пока в 50-х годах популяция не была сильно подорвана усилиями сахалинских и японских рыбаков, рассказал Лисицын. Первые признаки восстановления стада, по его словам, появились примерно три года назад.

https://ria.ru/20210423/sakhalin-1729589359.html

https://ria.ru/20210410/kaliforniya-1727687644.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия