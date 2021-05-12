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На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
Массовый выброс тихоокеанской сельди произошел во вторник на Сахалине, сообщил РИА Новости руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:43
2021-05-12T00:43
сахалин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая - РИА Новости. Массовый выброс тихоокеанской сельди произошел во вторник на Сахалине, сообщил РИА Новости руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.По его словам, гигантский косяк рыбы подошел на берег в Макаровском районе, рядом с поселком Восточное. "Очевидцы сообщают, что косяк достигал в длину по берегу не менее 4 километров", - сказал Лисицын.По его словам, в ширину на берегу косяк растянулся на 500 метров. "Часть рыбы была просто выдавлена на берег", - добавил Лисицын.По мнению эколога, это нормальное явление. Это значит, что уникальная по потенциалу своей численности сахалино-хоккайдская популяция тихоокеанской сельди действительно восстанавливается после многих десятилетий глубокой депрессии.В начале и в конце апреля похожие выбросы тихоокеанской сельди наблюдались на западном побережье и крайнем юго-востоке Сахалина. Это явление, по словам ученых, наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу. Ситуация с массовым выбросом сельди является обычным явлением для рыбы после нереста, запасы этого вида увеличиваются.Такие выбросы, и в гораздо больших масштабах, регулярно происходили в прошлом веке, пока в 50-х годах популяция не была сильно подорвана усилиями сахалинских и японских рыбаков, рассказал Лисицын. Первые признаки восстановления стада, по его словам, появились примерно три года назад.
https://ria.ru/20210423/sakhalin-1729589359.html
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сахалин, происшествия

На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди

00:43 12.05.2021
 
© AP Photo / Brynjar GautiСельдь
Сельдь - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Brynjar Gauti
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мая - РИА Новости. Массовый выброс тихоокеанской сельди произошел во вторник на Сахалине, сообщил РИА Новости руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.
"Нерестовые подходы тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада к берегам южного Сахалина не просто продолжаются, а нарастают. Что, конечно же, очень радует", - сообщил эколог.
По его словам, гигантский косяк рыбы подошел на берег в Макаровском районе, рядом с поселком Восточное. "Очевидцы сообщают, что косяк достигал в длину по берегу не менее 4 километров", - сказал Лисицын.
По его словам, в ширину на берегу косяк растянулся на 500 метров. "Часть рыбы была просто выдавлена на берег", - добавил Лисицын.
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По мнению эколога, это нормальное явление. Это значит, что уникальная по потенциалу своей численности сахалино-хоккайдская популяция тихоокеанской сельди действительно восстанавливается после многих десятилетий глубокой депрессии.
В начале и в конце апреля похожие выбросы тихоокеанской сельди наблюдались на западном побережье и крайнем юго-востоке Сахалина. Это явление, по словам ученых, наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу. Ситуация с массовым выбросом сельди является обычным явлением для рыбы после нереста, запасы этого вида увеличиваются.
Такие выбросы, и в гораздо больших масштабах, регулярно происходили в прошлом веке, пока в 50-х годах популяция не была сильно подорвана усилиями сахалинских и японских рыбаков, рассказал Лисицын. Первые признаки восстановления стада, по его словам, появились примерно три года назад.
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