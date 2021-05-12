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Мурашко рассказал, каким будет эпидемиологический щит России
Мурашко рассказал, каким будет эпидемиологический щит России
Разработка эпидемиологического щита России будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:32
2021-05-12T15:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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михаил мурашко
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Разработка эпидемиологического щита России будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.О необходимости формирования в РФ эпидемиологического щита в качестве защиты от инфекционных заболеваний заявил в среду в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин."Это комплекс мероприятий, которые сводятся к диагностике, разработке методов профилактики. Этот щит заключается в том, чтобы система мер не допускала распространения. То есть локализовать, нейтрализовать – вот это основные принципы работы щита", - сказал Мурашко журналистам в среду.По его словам, вирусы появляются регулярно, и в России уже есть "определенные технологии, которые позволяют очень быстро проводить детекцию, разрабатывать препараты и, в том числе, двигаться по пути поиска лекарственных препаратов для лечения"."Поэтому формирование такого программного мероприятия, как система профилактики инфекционных заболеваний, она сводится к совершенно конкретным методам, в первую очередь заключается в разработке тестов и разработке профилактических лекарственных препаратов, чтобы сдерживать и управлять этими процессами", - уточнил министр.Мурашко добавил, что это не только внутренняя задача, но и внешняя. "Видеть точно, что происходит за территорией. Потому что жизненная практика показывает, что такие проблемы приходят из-за пределов РФ", - сказал он.
https://ria.ru/20210512/infektsii-1731894185.html
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Мурашко рассказал, каким будет эпидемиологический щит России

15:32 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Разработка эпидемиологического щита России будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
О необходимости формирования в РФ эпидемиологического щита в качестве защиты от инфекционных заболеваний заявил в среду в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин.
"Это комплекс мероприятий, которые сводятся к диагностике, разработке методов профилактики. Этот щит заключается в том, чтобы система мер не допускала распространения. То есть локализовать, нейтрализовать – вот это основные принципы работы щита", - сказал Мурашко журналистам в среду.
По его словам, вирусы появляются регулярно, и в России уже есть "определенные технологии, которые позволяют очень быстро проводить детекцию, разрабатывать препараты и, в том числе, двигаться по пути поиска лекарственных препаратов для лечения".
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"Поэтому формирование такого программного мероприятия, как система профилактики инфекционных заболеваний, она сводится к совершенно конкретным методам, в первую очередь заключается в разработке тестов и разработке профилактических лекарственных препаратов, чтобы сдерживать и управлять этими процессами", - уточнил министр.
Мурашко добавил, что это не только внутренняя задача, но и внешняя. "Видеть точно, что происходит за территорией. Потому что жизненная практика показывает, что такие проблемы приходят из-за пределов РФ", - сказал он.
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