https://ria.ru/20210512/schit-1731971138.html

Мурашко рассказал, каким будет эпидемиологический щит России

Мурашко рассказал, каким будет эпидемиологический щит России

Разработка эпидемиологического щита России будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:32

2021-05-12T15:32

2021-05-12T15:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Разработка эпидемиологического щита России будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.О необходимости формирования в РФ эпидемиологического щита в качестве защиты от инфекционных заболеваний заявил в среду в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин."Это комплекс мероприятий, которые сводятся к диагностике, разработке методов профилактики. Этот щит заключается в том, чтобы система мер не допускала распространения. То есть локализовать, нейтрализовать – вот это основные принципы работы щита", - сказал Мурашко журналистам в среду.По его словам, вирусы появляются регулярно, и в России уже есть "определенные технологии, которые позволяют очень быстро проводить детекцию, разрабатывать препараты и, в том числе, двигаться по пути поиска лекарственных препаратов для лечения"."Поэтому формирование такого программного мероприятия, как система профилактики инфекционных заболеваний, она сводится к совершенно конкретным методам, в первую очередь заключается в разработке тестов и разработке профилактических лекарственных препаратов, чтобы сдерживать и управлять этими процессами", - уточнил министр.Мурашко добавил, что это не только внутренняя задача, но и внешняя. "Видеть точно, что происходит за территорией. Потому что жизненная практика показывает, что такие проблемы приходят из-за пределов РФ", - сказал он.

https://ria.ru/20210512/infektsii-1731894185.html

https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731967690.html

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