https://ria.ru/20210512/sboy-1731954388.html
В работе "Яндекса" произошел сбой
В работе "Яндекса" произошел сбой
Российские пользователи сообщают о неполадках в работе "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:26
2021-05-12T14:26
2021-05-12T18:36
россия
яндекс
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f91dd6d1a40e6dce6e23cbf41d52b943.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские пользователи сообщают о неполадках в работе "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14:19 мск на портале зафиксировали 381 жалобу в разделе "Яндекс". По информации Downdetector, 85 процентов пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой сайта, еще один процент связан с функционированием почты.Пресс-служба сервиса такси "Яндекс Go" в свою очередь предупредила о возможных трудностях с заказом из-за технических причин. В компании заявили, что работают над устранением проблем.С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и других российских городов. Позднее в "Яндексе" сообщили, что технические проблемы удалось устранить.По данным Downdetector, это первый сбой в работе сервисов компании за этот месяц. В апреле пользователи также столкнулись с неполадками лишь единожды, а в марте — пять раз.
https://ria.ru/20210504/tiktok-1731045573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a085b3cb25a1d16422d20b8b12650d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс, технологии
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Российские пользователи сообщают о неполадках в работе "Яндекса
", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 14:19 мск на портале зафиксировали 381 жалобу в разделе "Яндекс". По информации Downdetector, 85 процентов пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой сайта, еще один процент связан с функционированием почты.
Пресс-служба сервиса такси "Яндекс Go" в свою очередь предупредила о возможных трудностях с заказом из-за технических причин. В компании заявили, что работают над устранением проблем.
С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и других российских городов.
Позднее в "Яндексе" сообщили, что технические проблемы удалось устранить.
По данным Downdetector, это первый сбой в работе сервисов компании за этот месяц. В апреле пользователи также столкнулись с неполадками лишь единожды, а в марте — пять раз.