https://ria.ru/20210512/sboy-1731954388.html

В работе "Яндекса" произошел сбой

В работе "Яндекса" произошел сбой

Российские пользователи сообщают о неполадках в работе "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:26

2021-05-12T14:26

2021-05-12T18:36

россия

яндекс

технологии

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские пользователи сообщают о неполадках в работе "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14:19 мск на портале зафиксировали 381 жалобу в разделе "Яндекс". По информации Downdetector, 85 процентов пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой сайта, еще один процент связан с функционированием почты.Пресс-служба сервиса такси "Яндекс Go" в свою очередь предупредила о возможных трудностях с заказом из-за технических причин. В компании заявили, что работают над устранением проблем.С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и других российских городов. Позднее в "Яндексе" сообщили, что технические проблемы удалось устранить.По данным Downdetector, это первый сбой в работе сервисов компании за этот месяц. В апреле пользователи также столкнулись с неполадками лишь единожды, а в марте — пять раз.

https://ria.ru/20210504/tiktok-1731045573.html

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россия, яндекс, технологии