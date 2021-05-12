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В работе "Яндекса" произошел сбой
В работе "Яндекса" произошел сбой
Российские пользователи сообщают о неполадках в работе "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:26
2021-05-12T18:36
россия
яндекс
технологии
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские пользователи сообщают о неполадках в работе "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14:19 мск на портале зафиксировали 381 жалобу в разделе "Яндекс". По информации Downdetector, 85 процентов пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой сайта, еще один процент связан с функционированием почты.Пресс-служба сервиса такси "Яндекс Go" в свою очередь предупредила о возможных трудностях с заказом из-за технических причин. В компании заявили, что работают над устранением проблем.С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и других российских городов. Позднее в "Яндексе" сообщили, что технические проблемы удалось устранить.По данным Downdetector, это первый сбой в работе сервисов компании за этот месяц. В апреле пользователи также столкнулись с неполадками лишь единожды, а в марте — пять раз.
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россия, яндекс, технологии

В работе "Яндекса" произошел сбой

14:26 12.05.2021 (обновлено: 18:36 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские пользователи сообщают о неполадках в работе "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 14:19 мск на портале зафиксировали 381 жалобу в разделе "Яндекс". По информации Downdetector, 85 процентов пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой сайта, еще один процент связан с функционированием почты.
Пресс-служба сервиса такси "Яндекс Go" в свою очередь предупредила о возможных трудностях с заказом из-за технических причин. В компании заявили, что работают над устранением проблем.
С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и других российских городов.
Позднее в "Яндексе" сообщили, что технические проблемы удалось устранить.
По данным Downdetector, это первый сбой в работе сервисов компании за этот месяц. В апреле пользователи также столкнулись с неполадками лишь единожды, а в марте — пять раз.
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