https://ria.ru/20210512/savchenko-1731876189.html

Савченко пожаловалась на низкую "цену" украинцев в Европе

Савченко пожаловалась на низкую "цену" украинцев в Европе

Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе оценивают очень дешево, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявила экс-депутат Верховной... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T06:50

2021-05-12T06:50

2021-05-12T16:34

надежда савченко

верховная рада украины

ирак

европа

украина

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе оценивают очень дешево, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко."Ситуация катастрофическая. <…> Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе", — отметила она. По ее словам, в данной ситуации все зависит от того, насколько государство оценивает своего гражданина, и если оно считает его "нолем", то так будет и во всем мире.Экс-депутат указала, что такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции. "Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского — дешевле всех", — рассказала она. Так, по словам Савченко, в Ираке американские военные, служившие в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские."То есть существует огромная разница. И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут (на заработки. — Прим. ред.), тем больше там понимают, что они назад не вернутся. На Украине они ничего не нашли", — добавила экс-депутат.Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такое положение существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731208060.html

https://ria.ru/20210301/prevoskhodstvo-1599371294.html

ирак

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда савченко, верховная рада украины, ирак, европа, украина, в мире