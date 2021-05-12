Савченко пожаловалась на низкую "цену" украинцев в Европе
06:50 12.05.2021 (обновлено: 16:34 12.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией жгут автомобильные покрышки на украинско-польской границе во Львовской области. 26 ноября 2018
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе оценивают очень дешево, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"Ситуация катастрофическая. <…> Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе", — отметила она. По ее словам, в данной ситуации все зависит от того, насколько государство оценивает своего гражданина, и если оно считает его "нолем", то так будет и во всем мире.
Экс-депутат указала, что такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции.
"Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского — дешевле всех", — рассказала она. Так, по словам Савченко, в Ираке американские военные, служившие в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские.
"То есть существует огромная разница. И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут (на заработки. — Прим. ред.), тем больше там понимают, что они назад не вернутся. На Украине они ничего не нашли", — добавила экс-депутат.
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такое положение существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.