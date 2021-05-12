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Савченко пожаловалась на низкую "цену" украинцев в Европе
Савченко пожаловалась на низкую "цену" украинцев в Европе
Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе оценивают очень дешево, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявила экс-депутат Верховной... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T06:50
2021-05-12T16:34
надежда савченко
верховная рада украины
ирак
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе оценивают очень дешево, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко."Ситуация катастрофическая. &lt;…&gt; Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе", — отметила она. По ее словам, в данной ситуации все зависит от того, насколько государство оценивает своего гражданина, и если оно считает его "нолем", то так будет и во всем мире.Экс-депутат указала, что такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции. "Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского — дешевле всех", — рассказала она. Так, по словам Савченко, в Ираке американские военные, служившие в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские."То есть существует огромная разница. И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут (на заработки. — Прим. ред.), тем больше там понимают, что они назад не вернутся. На Украине они ничего не нашли", — добавила экс-депутат.Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такое положение существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
https://ria.ru/20210505/ukraina-1731208060.html
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надежда савченко, верховная рада украины, ирак, европа, украина, в мире

Савченко пожаловалась на низкую "цену" украинцев в Европе

06:50 12.05.2021 (обновлено: 16:34 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией жгут автомобильные покрышки на украинско-польской границе во Львовской области. 26 ноября 2018
 Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией жгут автомобильные покрышки на украинско-польской границе во Львовской области. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе оценивают очень дешево, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"Ситуация катастрофическая. <…> Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе", — отметила она. По ее словам, в данной ситуации все зависит от того, насколько государство оценивает своего гражданина, и если оно считает его "нолем", то так будет и во всем мире.
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Экс-депутат указала, что такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции.
"Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского — дешевле всех", — рассказала она. Так, по словам Савченко, в Ираке американские военные, служившие в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские.
"То есть существует огромная разница. И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут (на заработки. — Прим. ред.), тем больше там понимают, что они назад не вернутся. На Украине они ничего не нашли", — добавила экс-депутат.
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такое положение существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
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