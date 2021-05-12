https://ria.ru/20210512/samozanyatye-1731973246.html

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило два миллиона

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило два миллиона

Число зарегистрированных самозанятых в России, несмотря на тяжелый 2020 год, продолжило расти и уже превышает 2 миллиона человек, сообщил премьер-министр Михаил РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:39

2021-05-12T15:39

2021-05-12T15:39

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных самозанятых в России, несмотря на тяжелый 2020 год, продолжило расти и уже превышает 2 миллиона человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Мы помогали и самозанятым гражданам. Этот формат предполагает минимальный налог и минимальное взаимодействие с государством. И он показал свою востребованность. Несмотря на очень тяжелый год, сейчас число самозанятых превысило два миллиона. Это свидетельствует о том, что люди нам поверили, вышли из тени. И мы поддержали их. Полностью вернули уплаченный налог за 2019 год. Это почти полтора миллиарда рублей. Предоставили налоговый капитал на уплату налога в размере одного МРОТ почти на 20 миллиардов рублей", - сказал он."Рассчитываем, что этот опыт станет неплохим стимулом для тех, кто пока еще не вышел из тени", - добавил премьер.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731915098.html

https://ria.ru/20210507/dokhod-1731367131.html

россия

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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика