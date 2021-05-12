https://ria.ru/20210512/samolety-1731900961.html
Мишустин рассказал о планах по выпуску новых самолетов
Мишустин рассказал о планах по выпуску новых самолетов
Россия планирует начать массовый выпуск самолётов МС-21, "Байкал" и Ил-114-300, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:51
2021-05-12T10:51
2021-05-12T10:51
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия планирует начать массовый выпуск самолётов МС-21, "Байкал" и Ил-114-300, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Мы планируем начать массовый выпуск конкурентоспособных видов транспорта - среднемагистрального "МС-21", легкомоторных самолетов "Байкал" и регионального "Ил-114-300", - сказал Мишустин."Будем строить новые ледоколы и суда класса "река-море", - продолжил он.
https://ria.ru/20210411/pakda-1727420886.html
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