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Мишустин рассказал о планах по выпуску новых самолетов
Мишустин рассказал о планах по выпуску новых самолетов
Россия планирует начать массовый выпуск самолётов МС-21, "Байкал" и Ил-114-300, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:51
2021-05-12T10:51
россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия планирует начать массовый выпуск самолётов МС-21, "Байкал" и Ил-114-300, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Мы планируем начать массовый выпуск конкурентоспособных видов транспорта - среднемагистрального "МС-21", легкомоторных самолетов "Байкал" и регионального "Ил-114-300", - сказал Мишустин."Будем строить новые ледоколы и суда класса "река-море", - продолжил он.
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РИА Новости
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россия, михаил мишустин, технологии

Мишустин рассказал о планах по выпуску новых самолетов

10:51 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода
Самолет МС-21-310, оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14, взлетает с аэродрома Иркутского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия планирует начать массовый выпуск самолётов МС-21, "Байкал" и Ил-114-300, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
"Мы планируем начать массовый выпуск конкурентоспособных видов транспорта - среднемагистрального "МС-21", легкомоторных самолетов "Байкал" и регионального "Ил-114-300", - сказал Мишустин.
"Будем строить новые ледоколы и суда класса "река-море", - продолжил он.
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