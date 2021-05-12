Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/rost-1731903552.html
Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность
Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность
Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:06
2021-05-12T13:51
россия
госдума рф
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731938079_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_19132ea57db5ac81293d54b303bdfce7.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — сказал он во время выступления в Госдуме.Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы — они снижают зависимость внутренних цен от мировых.Он отметил, что власти поддержали производителей муки, сахара, хлеба и другой агробизнес, поставляющий продукцию на внутренний рынок. Для этого выделили 15 миллиардов рублей.В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. В их числе — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.Кроме того, в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур.
https://ria.ru/20210502/tseny-1730886518.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Это жадность, жадность отдельных производителей" – Мишустин о росте цен
Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", – сказал он во время выступления в Госдуме. Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы – они снижают зависимость внутренних цен от мировых.
2021-05-12T11:06
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731938079_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5683d297c9f5c08223f32d35f502ddad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, михаил мишустин, экономика

Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность

11:06 12.05.2021 (обновлено: 13:51 12.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — сказал он во время выступления в Госдуме.
Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы — они снижают зависимость внутренних цен от мировых.

"Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный бюджет", — указал Мишустин.

Он отметил, что власти поддержали производителей муки, сахара, хлеба и другой агробизнес, поставляющий продукцию на внутренний рынок. Для этого выделили 15 миллиардов рублей.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Инфографика
Посмотреть
В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. В их числе — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.
Кроме того, в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 08:30
Аналитики спрогнозировали, как вырастут цены в мае
 
РоссияГосдума РФМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
Лента новостейМолния