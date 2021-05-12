https://ria.ru/20210512/rost-1731903552.html

Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность

Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:06

2021-05-12T11:06

2021-05-12T13:51

россия

госдума рф

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — сказал он во время выступления в Госдуме.Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы — они снижают зависимость внутренних цен от мировых.Он отметил, что власти поддержали производителей муки, сахара, хлеба и другой агробизнес, поставляющий продукцию на внутренний рынок. Для этого выделили 15 миллиардов рублей.В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. В их числе — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.Кроме того, в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур.

https://ria.ru/20210502/tseny-1730886518.html

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"Это жадность, жадность отдельных производителей" – Мишустин о росте цен Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", – сказал он во время выступления в Госдуме. Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы – они снижают зависимость внутренних цен от мировых. 2021-05-12T11:06 true PT0M21S

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россия, госдума рф, михаил мишустин, экономика