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Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность
Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность
Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:06
2021-05-12T11:06
2021-05-12T13:51
россия
госдума рф
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — сказал он во время выступления в Госдуме.Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы — они снижают зависимость внутренних цен от мировых.Он отметил, что власти поддержали производителей муки, сахара, хлеба и другой агробизнес, поставляющий продукцию на внутренний рынок. Для этого выделили 15 миллиардов рублей.В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. В их числе — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.Кроме того, в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур.
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РИА Новости
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"Это жадность, жадность отдельных производителей" – Мишустин о росте цен
Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", – сказал он во время выступления в Госдуме. Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы – они снижают зависимость внутренних цен от мировых.
2021-05-12T11:06
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россия, госдума рф, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Одной из причин роста цен на продукты в России
стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", — сказал он во время выступления в Госдуме
.
Премьер-министр также напомнил, что для ряда продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы — они снижают зависимость внутренних цен от мировых.
"Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный бюджет", — указал Мишустин.
Он отметил, что власти поддержали производителей муки, сахара, хлеба и другой агробизнес, поставляющий продукцию на внутренний рынок. Для этого выделили 15 миллиардов рублей.
В декабре 2020-го правительство объявило комплекс мер из-за роста цен на продукты. В их числе — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Изначально решение принималось до 1 апреля нынешнего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября.
Кроме того, в начале года до запретительного уровня повысили экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, а также ввели пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы и ячменя и квоту на экспорт зерновых культур.